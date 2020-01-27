Благополучной считалась семья оставленных в аэропорту «Шереметьево» детей

Отец бросил детей в «Шереметьево» и оставил записку

Семья детей, оставленных отцом в московском аэропорту «Шереметьево» не считалась неблагополучной. Об этом рассказал глава пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.

«Ранее данная семья не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и не числилась в списках семей, находящихся в социально опасном положении. В то же время, в 2017 году рассматривался протокол, составленный на маму мальчиков, которая ушла в магазин, оставила детей без присмотра и те опрокинули на себя горячий чайник и поручили ожоги. тогда маме детей было вынесено предупреждение.

Известно также, что отец мальчиков работал в частных охранных предприятиях вахтовым способом в других регионах Дальнего Востока. Когда он уезжал,то. по заявлению, оставлял сыновей в Центре социальной поддержки детей и семей, ссылаясь на то, что он не может доверить детей матери. Когда он возвращался из командировок, то забирал их домой», — сообщил Иван Лаврентьев.

Пресс-секретарь также рассказал, что 24 января отец забрал документы из школы, которую посещал старший ребенок. Свое решение администрации учебного заведения он объяснил тем, что семья меняет место жительства, переезжает в Москву, где у него якобы есть квартира, а работу он найдет. Больше никакой информации соцслужбам выяснить не удалось.

В настоящее время продолжается работа по поиску ближайших родственников и вместе с правительство Хабаровского края прорабатывается вопрос о том, как вернуть детей обратно в Комсомольск-на-Амуре.

Ранее РЕН ТВ рассказывал, что прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения. В настоящее время полиция ведет поиски мужчины.

Детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. после чего предполагалось передать их в медучреждение.

Следователи СК начали проверку.

Источник: РЕН ТВ