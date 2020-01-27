27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости

Благополучной считалась семья оставленных в аэропорту «Шереметьево» детей

11:00 27.01.2020 Фото: РЕН ТВ
0

Сейчас власти Хабаровского края решают, как вернуть брошенных отцом детей домой.

Благополучной считалась семья оставленных в аэропорту Шереметьево детей
Отец бросил детей в «Шереметьево» и оставил записку

Семья детей, оставленных отцом в московском аэропорту «Шереметьево» не считалась неблагополучной. Об этом рассказал глава пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев.

«Ранее данная семья не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и не числилась в списках семей, находящихся в социально опасном положении. В то же время, в 2017 году рассматривался протокол, составленный на маму мальчиков, которая ушла в магазин, оставила детей без присмотра и те опрокинули на себя горячий чайник и поручили ожоги. тогда маме детей было вынесено предупреждение.

Известно также, что отец мальчиков работал в частных охранных предприятиях вахтовым способом в других регионах Дальнего Востока. Когда он уезжал,то. по заявлению, оставлял сыновей в Центре социальной поддержки детей и семей, ссылаясь на то, что он не может доверить детей матери. Когда он возвращался из командировок, то забирал их домой», — сообщил Иван Лаврентьев.

Пресс-секретарь также рассказал, что 24 января отец забрал документы из школы, которую посещал старший ребенок. Свое решение администрации учебного заведения он объяснил тем, что семья меняет место жительства, переезжает в Москву, где у него якобы есть квартира, а работу он найдет. Больше никакой информации соцслужбам выяснить не удалось.

В настоящее время продолжается работа по поиску ближайших родственников и вместе с правительство Хабаровского края прорабатывается вопрос о том, как вернуть детей обратно в Комсомольск-на-Амуре.

Ранее РЕН ТВ рассказывал, что прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения. В настоящее время полиция ведет поиски мужчины.

Детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. после чего предполагалось передать их в медучреждение.

Следователи СК начали проверку.

Источник: РЕН ТВ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Найдут отца?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБесплатные анализы на гепатит С имеют права сдавать больные "ласковым убийцей" в Бердске
11:55 27-01-2020
Бесплатные анализы на гепатит С имеют права сдавать больные
80 человек умерли в Китае от смертельного коронавируса
11:45 27-01-2020
80 человек умерли в Китае от смертельного коронавируса
Коллаген для кожи: ешьте продукт с коллагеном и сохраняйте кожу молодой
11:34 27-01-2020
Коллаген для кожи: ешьте продукт с коллагеном и сохраняйте кожу молодой
БердскТакси с двумя пассажирами ночью застряло в сугробе под Бердском
11:31 27-01-2020
Такси с двумя пассажирами ночью застряло в сугробе под Бердском
Розыск: вооруженного рецидивиста с татуировками ищут в Новосибирской области
11:30 27-01-2020
Розыск: вооруженного рецидивиста с татуировками ищут в Новосибирской области
Симптомы ДЦП у новорожденных: напряженные мышцы, не тянет руки за игрушкой, частое срыгивание
11:29 27-01-2020
Симптомы ДЦП у новорожденных: напряженные мышцы, не тянет руки за игрушкой, частое срыгивание
Ужасно тянет на сладкое после еды: каковы причины и их решения
11:26 27-01-2020
Ужасно тянет на сладкое после еды: каковы причины и их решения
Короновирус: не посещайте рынки с морепродуктами и мясом в Ухане и в других городах Китая
11:22 27-01-2020
Короновирус: не посещайте рынки с морепродуктами и мясом в Ухане и в других городах Китая
Родила и постирала новорожденного в стиральной машинке мать в Свердловской области
11:15 27-01-2020
Родила и постирала новорожденного в стиральной машинке мать в Свердловской области
Благополучной считалась семья оставленных в аэропорту "Шереметьево" детей
11:00 27-01-2020
Благополучной считалась семья оставленных в аэропорту