27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Розыск: вооруженного рецидивиста с татуировками ищут в Новосибирской области

11:30 27.01.2020 Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
0

На левой руке у мужчины отсутствуют ногтевые фаланги указательного и безымянного пальцев.

Розыск: вооруженного рецидивиста с татуировками ищут в Новосибирской области
На пальцах у беглеца татуировки в виде перстней.

Управлением МВД России по Кировской области за совершение особо тяжких преступлений разыскивается Матвеев Василий Анатольевич, 23.07.1958 г.р., уроженец поселка Пинюг Подосиновского района Кировской области, ранее неоднократно судимый, освободившийся из мест лишения свободы осенью 2018 года.

Приметы разыскиваемого: рост 180, среднего роста, среднего телосложения, волосы темные с проседью, короткие.

Особые приметы: шея короткая, при ходьбе сутулится, на теле множественные уголовные татуировки, на левой руке отсутствуют ногтевые фаланги указательного и безымянного пальцев, на пальцах правой татуировки в виде перстней.

Был одет: черная куртка ниже пояса, синие джинсы, кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Матвеева В.А., просьба сообщить в Управление уголовного розыска УМВД России по Кировской области по телефонам 8 (332) 589-514, 589-587, 589-239.

Внимание! Преступник может быть вооружен!

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Опасный рецидивист?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскБесплатные анализы на гепатит С имеют права сдавать больные "ласковым убийцей" в Бердске
11:55 27-01-2020
Бесплатные анализы на гепатит С имеют права сдавать больные
80 человек умерли в Китае от смертельного коронавируса
11:45 27-01-2020
80 человек умерли в Китае от смертельного коронавируса
Коллаген для кожи: ешьте продукт с коллагеном и сохраняйте кожу молодой
11:34 27-01-2020
Коллаген для кожи: ешьте продукт с коллагеном и сохраняйте кожу молодой
БердскТакси с двумя пассажирами ночью застряло в сугробе под Бердском
11:31 27-01-2020
Такси с двумя пассажирами ночью застряло в сугробе под Бердском
Розыск: вооруженного рецидивиста с татуировками ищут в Новосибирской области
11:30 27-01-2020
Розыск: вооруженного рецидивиста с татуировками ищут в Новосибирской области
Симптомы ДЦП у новорожденных: напряженные мышцы, не тянет руки за игрушкой, частое срыгивание
11:29 27-01-2020
Симптомы ДЦП у новорожденных: напряженные мышцы, не тянет руки за игрушкой, частое срыгивание
Ужасно тянет на сладкое после еды: каковы причины и их решения
11:26 27-01-2020
Ужасно тянет на сладкое после еды: каковы причины и их решения
Короновирус: не посещайте рынки с морепродуктами и мясом в Ухане и в других городах Китая
11:22 27-01-2020
Короновирус: не посещайте рынки с морепродуктами и мясом в Ухане и в других городах Китая
Родила и постирала новорожденного в стиральной машинке мать в Свердловской области
11:15 27-01-2020
Родила и постирала новорожденного в стиральной машинке мать в Свердловской области
Благополучной считалась семья оставленных в аэропорту "Шереметьево" детей
11:00 27-01-2020
Благополучной считалась семья оставленных в аэропорту