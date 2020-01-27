Розыск: вооруженного рецидивиста с татуировками ищут в Новосибирской области

На левой руке у мужчины отсутствуют ногтевые фаланги указательного и безымянного пальцев.

На пальцах у беглеца татуировки в виде перстней.

Управлением МВД России по Кировской области за совершение особо тяжких преступлений разыскивается Матвеев Василий Анатольевич, 23.07.1958 г.р., уроженец поселка Пинюг Подосиновского района Кировской области, ранее неоднократно судимый, освободившийся из мест лишения свободы осенью 2018 года.

Приметы разыскиваемого: рост 180, среднего роста, среднего телосложения, волосы темные с проседью, короткие.

Особые приметы: шея короткая, при ходьбе сутулится, на теле множественные уголовные татуировки, на левой руке отсутствуют ногтевые фаланги указательного и безымянного пальцев, на пальцах правой татуировки в виде перстней.

Был одет: черная куртка ниже пояса, синие джинсы, кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Матвеева В.А., просьба сообщить в Управление уголовного розыска УМВД России по Кировской области по телефонам 8 (332) 589-514, 589-587, 589-239.

Внимание! Преступник может быть вооружен!

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области