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80 человек умерли в Китае от смертельного коронавируса

11:45 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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Число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2794 человек.

80 человек умерли в Китае от смертельного коронавируса
Ранее сообщалось, что источником опасного заболевания стали змеи на одном из рынков

За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.
В мире

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2794 человек.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять — в Макао, четыре — на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре — в Австралии и Сингапуре, по три — в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два — во Вьетнаме, один — в Непале.

Источник: Интерфакс

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