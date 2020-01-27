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Такси с двумя пассажирами ночью застряло в сугробе под Бердском

11:31 27.01.2020, Галина Панчева, Фото: pixabay.com
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На помощь пришли спасатели. Вытащили и транспортировали автомобиль до проезжей части.

Такси с двумя пассажирами ночью застряло в сугробе под Бердском
Такси

Вытаскивали из снежного плена легковые автомобили сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин, через несколько минут минут после полуночи 24 января за помощью к спасателям обратился мужчина. Он сообщил, что автомобиль в котором он ехал вместе с пассажиром в Бердск, попал в снежный перемет в нескольких километрах от станции Морозово. Водитель сбился с пути из-за плохой видимости в сильную метель.

На УАЗ «Патриот» на место отправились трое спасателей. Они вытащили автомобиль из снежного заноса и буксировали до проездной дороги. Водитель и пассажир от медицинской помощи отказались и продолжили свой путь.

Ночью 26 января оперативный дежурный ЕДДС Икитима сообщил бердским спасателям, что недалеко от Морозово требуется помощь в эвакуации водителя такси и его двоих пассажиров. Такси застряло в снегу. По словам Сергея Козина, это произошло примерно в том же месте, где 24 января спасатели уже вытаскивали легковой автомобиль.

Спасатели прибыли на обозначенное место и помогли пострадавшим выбраться из снежного заноса. Медицинская помощь никому не потребовалась.

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