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«Заминировали» рейс самолета из Хабаровска в Москву. Борт возвращается обратно

13:48 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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Всего на борту находится 261 пассажир.

Заминировали рейс самолета из Хабаровска в Москву. Борт возвращается обратно
Как поступил сигнал о «минировании» пока неизвестно

Лайнер, выполняющий рейс из Хабаровска в Москву, прервал полет из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Самолет направляется обратно в Хабаровск. Информацию об этом подтверждают «Пятый канал» и ТАСС.

По данным агентства, на борту находятся около 250 человек.

«5 канал» также сообщает, что самолет из Хабаровска готовится к экстренной посадке из-за сообщения о минировании. В настоящее время воздушное судно пролетает над территорией Амурской области. На борту находится 261 пассажир.

Источник: РБК

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