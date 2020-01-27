«Заминировали» рейс самолета из Хабаровска в Москву. Борт возвращается обратно

Всего на борту находится 261 пассажир.

Как поступил сигнал о «минировании» пока неизвестно

Лайнер, выполняющий рейс из Хабаровска в Москву, прервал полет из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Самолет направляется обратно в Хабаровск. Информацию об этом подтверждают «Пятый канал» и ТАСС.

По данным агентства, на борту находятся около 250 человек.

«5 канал» также сообщает, что самолет из Хабаровска готовится к экстренной посадке из-за сообщения о минировании. В настоящее время воздушное судно пролетает над территорией Амурской области. На борту находится 261 пассажир.

Источник: РБК