Китайский новый год 2020: что он принесет и чего ожидать знакам китайского гороскопа

Тигры могут быть склонны взять на себя больше, чем они могут выдержать в этом году

Знаменитый астролог предсказал, что принесет китайский Новый год для разных людей в 2020 году, в зависимости от того, когда вы родились под китайским зодиаком.

Китайский Новый год 2020 наступил в субботу 25 января, ознаменуя начало Года Крысы, первого животного зодиака, которое, как считается, символизирует новые начинания, богатство и процветание в китайской культуре.

Основанный на 12-летнем цикле животных, китайский календарь начинается с Крысы, за которой следуют Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Собака и Свинья.

Знаменитый астролог Николас Аюла предсказывает профессиональный успех и финансовую выгоду для любого, кто родился под волом или обезьяной

Китайская астрология учит, что каждый год животных влияет на характерные черты людей, рожденных в ней, так же, как западная астрология связывает личность со знаками зодиака.

Эксперт по Китайскому зодиаку Николас Аюла изучил календарь, чтобы определить, что принесут ближайшие 12 месяцев, чего ожидать: от роста на работе и повышения заработной платы до семейных споров и разрыва отношений.

Профессиональный успех и финансовая выгода выглядят вероятными для тех, кто родился под волом или обезьяной.

Неожиданные возможности и внезапные изменения, как положительные, так и отрицательные, присутствуют на картах для людей, рожденных под Собакой, в то время как истинный роман и новые прибавления в семье — возможны для Козы и Кролика.

Но конфликт, долг и эмоциональные проблемы нависают над горизонтом для тех, кто родился под Лошадью, Змеей или Петухом.

Кролик

Родившиеся в 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 годах.

Успех, процветание и финансовая выгода являются столпами 2020 года для Крысы, так как начинается новый цикл, приносящий с собой возможности для достижения долгосрочных целей и профессиональных проектов.

«Составление надежных долгосрочных планов очень важно, поэтому выбирайте то, на чем вы сосредоточены с умом», — сказал Николас.

Люди, родившиеся в Год Крысы, могут ожидать прогресса на работе, с повышениями в должности, повышением зарплаты и наставничеством от боссов и сверстников в 2020 году.

Ожидайте такой же насыщенный социальный календарь, с большим количеством интересных событий и прибыльных сетевых возможностей, прогнозируемых на предстоящий год.

«Апрель и сентябрь особенно важны для отношений и установления новых контактов», — сказал Николас.

Бык

Родившиеся в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 годах.

По словам Николаса, тяжелая работа, сосредоточенность и решимость принесут быку карьеру в 2020 году.

«Изучение и развитие новых навыков, принятие повышенной ответственности и дополнительное время на рабочем месте приведут к росту профессиональных возможностей», — сказал он.

Июнь и октябрь выглядят значительными для карьерного роста, но избегайте уделять слишком много внимания работе в ущерб вашей социальной жизни.

«Проведите время с семьей и убедитесь, что вы сочетаете жизнь с весельем и общением. Финансовая удача на вашей стороне в этом году, то есть вы можете накапливать, сохранять и совершать крупные покупки », — сказал он.

Друзья будут показывать свои истинные цвета в течение следующих 12 месяцев, поэтому обязательно верните им милости, когда им дадут, и посвятите время и энергию тем, кого вы любите.

Тигр

Родившиеся в 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 годах.

Тигры могут быть склонны взять на себя больше, чем они могут выдержать в этом году, пытаясь совмещать столько проектов одновременно, они переобещают, что могут сделать.

«Лучше быть реалистичным в том, чего вы можете достичь, иначе будут разочарования и разбитые цели», — посоветовал Николас.

Нетерпение и импульсивные реакции могут создать напряженность в отношениях с коллегами и начальством, поэтому учитесь видеть точки зрения других людей так же, как и свою.

Творчество является ключевым в этом году, в то время как неожиданные возможности для путешествий появятся совершенно неожиданно.

«Прими и насладись приключением — это будет стоящее путешествие к самопознанию», — сказал он.

ЖИВОТНЫЕ КИТАЙСКОГО ЗОДИАКА Китайский Зодиак — также известный как Шэн Сяо — основан на 12-летнем цикле, каждый год связан со знаком животного. Знаки повторяются по порядку, начиная с крысы, быка, тигра, кролика, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, петуха, собаки и свиньи. Китайская астрология учит, что каждый год животного влияет на характер людей, рожденных в нем, так же, как западная астрология связывает личность со знаками зодиака. ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА Крыса: умная, адаптируемая, веселая, обаятельная, артистичная, драматичная Бык: Практичный, надежный, сильный, устойчивый, решительный, верный Тигр: спонтанный, смелый, амбициозный, уверенный в себе, харизма Кролик: верный, чуткий, скромный, дипломатичный, искренний, дружелюбный Дракон: оптимистичный, гибкий, эксцентричный, творческий, харизматичный Змея: Философский, организованный, интеллигентный, интуитивный, элегантный, внимательный, прямой Лошадь: Адаптируемая, верная, смелая, амбициозная, умная, авантюрная Овца: со вкусом, тепло, элегантно, очаровательно, интуитивно, чувствительно, спокойно Обезьяна: сообразительный, обаятельный, адаптируемый, настороженный, универсальный, живой, умный Петух: энергичный, умный, яркий, гибкий, разнообразный, уверенный Собака: лояльная, смелая, устойчивая, живая, адаптивная, умная Свинья: Честный, благотворительный, решительный, оптимистичный, искренний, общительный

КРОЛИК

Родившиеся 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

К 2020 году для Кролика характерны новые друзья и любовники, которые могут изо всех сил стараться не отставать от беспокойного календаря событий.

Ожидайте много вечеринок и встреч, наполненных весельем и смехом. Будьте более общительными и ожидайте каждого приглашения, которое можете, — сказал Николас.

Случайная встреча может привести к тому, что в этом году вы станете родственной душой и окажетесь любовью, которая длится долго, так что держите свое сердце открытым — вы можете быть удивлены тем, кто вас привлекает.

Но личные финансы могут быть менее успешными, поскольку становится все труднее экономить и ограничивать расходы в 2020 году.

«В вашей карьере могут быть взлеты и падения, которые могут привести к денежным проблемам. Ищите новую работу, если ваше нынешнее положение делает вас несчастными », — сказал он.

ДРАКОН

Родившиеся 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Исполнение мечты — главная цель в 2020 году.

«Теперь у вас есть энергия и мудрость, чтобы вернуться доске, на которой вы рисуете свою жизнь.

Используйте свою индивидуальность и коммуникативные навыки, чтобы привлечь людей и ресурсы и сделать ваши амбиции реальностью.

«Продвигайте себя в каждом разговоре и будьте сами себе публицистом — расскажите миру, что вы можете сделать», — сказал он.

Этот год будет успешным и удовлетворительным для Дракона, если вы будете принимать взвешенные практические решения.

ЗМЕЯ

Родившиеся в 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 годах.

Здоровье, фитнес и осознанность, по-видимому, будут доминировать в 2020 году для Змеи, которая должна принять новый режим для достижения лучшего тела, ясного ума и более спокойного подхода к стрессовым ситуациям.

Увеличение долгов и перерасходов являются опасной возможностью в этом году, поэтому внимательно следите за своими финансами, чтобы избежать серьезного неправильного управления.

«Будьте осторожны и дважды подумайте, прежде чем делать крупные покупки, а также учитесь сокращать излишки», — сказал Николас.

Будучи более гибкими с коллегами по работе, создайте более гармоничную профессиональную жизнь в этом году.

ЛОШАДЬ

Родившиеся в 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 и 2014 годах.

2020 год может быть беспокойным и трудным годом для Лошади, так как семейные конфликты и карьерные проблемы нависают над горизонтом.

«Придется тяжело работать, и вы не всегда будете признаны за ваши усилия», предупредил Николас.

«Имейте терпение и старайтесь решать проблемы, а не избегать их. Когда вы будете готовы, никаких серьезных неудач не будет, поэтому планирование на 2020 год — ключ к большому успеху ».

Избегайте изоляции от друзей и возможностей для романтики, стараясь вступить в новый спортивный клуб и принимать приглашения на светские мероприятия.

«Выражая себя важно в этом году — не сдерживать чувства. Будьте откровенны с близкими вам людьми, — сказал он.

КОЗЕЛ

Родившиеся в 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 годах.

Личные и профессиональные достижения в Новом году принесут большой успех козе, которая, наконец, сможет пожинать плоды многолетних прошлых усилий.

В романтическом плане есть большой шанс, что вы встретите своего идеального партнера в очень неожиданной ситуации в 2020 году.

«Принимайте приглашения в последнюю минуту, поскольку они могут привести к изменяющим жизнь встречам», — сказал он.

Смена дома или капитальный ремонт также на картах, и Николас предсказывает прибавление в семье в виде очень желанного ребенка.

ОБЕЗЬЯНА

Родившиеся в 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 годах.

Обезьяна будет замечена и оценена коллегами и боссами в 2020 году, так что ожидайте быть в центре внимания и откройте для себя чувство достижения, когда вы достигнете новых уровней успеха.

«Новые идеи и проекты стоят под счастливой звездой, поскольку они продвигаются с большой скоростью и энтузиазмом», — сказал Николас.

«Будьте активны во всем, что вы делаете — ваши усилия принесут большие дивиденды».

Ведите дневник, чтобы записать идеи и работы жесткого дальнейшего свои знания, чтобы насладиться прибыльным, повезло год.

Николас также предсказывает период эмоциональной суматохи в ближайшие месяцы, поэтому будьте откровенны и откровенны со своими чувствами, чтобы избежать злобы и обиды на проблемы, которые вы не рассмотрели.

По словам Николаса, у людей, рожденных до Года Козы, есть большие шансы встретить свою половинку в 2020 году.

ПЕТУХ

Родившиеся в 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

У Петуха может быть удивительно продуктивный год в 2020 году, но только в том случае, если с самого начала будет составлен четкий план, в противном случае недостаток внимания неизбежно приведет к разочарованию и разочарованию.

«Может быть трудно поменять место работы, поэтому лучше всего придерживаться того, что вы знаете лучше всего, если вы не совсем уверены», — посоветовал Николас.

Личные финансы требуют тщательного планирования бюджета, поэтому планируйте эффективно, избегайте чрезмерных расходов и готовьтесь к любым неожиданным последствиям.

Социальные календари выглядят занятыми и захватывающими, с множеством возможностей встретить интересных людей из разных профессий и профессий, но время, проведенное дома, может принести больше счастья, чем даже самые блестящие вечеринки.

«Вы почувствуете радость, уйдя в уютный дом, чтобы провести время с семьей и друзьями, поскольку развлечения других доставляют вам огромное удовольствие».

СОБАКА

Родившиеся в 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 и 2018 годах.

Внезапные изменения и неожиданные возможности, такие как предложения о работе, планы поездок в последнюю минуту и ​​интересные предложения от старых друзей, выйдут из работы для собак в 2020 году с сюрпризами и спонтанностью, характерными для предстоящего года.

«Вместо того, чтобы строить долгосрочные планы, лучше брать жизнь изо дня в день, приспосабливаясь к тому, что представлено вселенной», — сказал Николас.

Личные финансы будут процветать с осторожными инвестициями и серьезными сбережениями, предоставляя столь желанный новый дом или автомобиль в пределах досягаемости.

Романтические обязательства могут углубиться с приближением партнеров и даже вовлечением в карты

Свинья

Родился в 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 годах.

Этот год знаменует начало новой и потенциально трудной главы для Свиньи, которая обычно борется за перемены.

Сделайте скачок, чтобы ухватиться за повышение по службе, оставить после себя ядовитую дружбу и разорвать несчастные отношения, чтобы начать год с новой целью.

«Планирование — это ключ к созданию жизни, которой вы хотите жить в ближайшие годы. Если вы готовы принять перемены, это будет очень успешное время », — сказал Николас.

Обратите внимание на денежные вопросы, правовые вопросы и отношения, чтобы избежать наложения штрафов и унаследования эмоционального багажа.

«Не зарывай голову в песок — взгляни на факты и действуй», — говорит астролог.

«Будьте избирательны со своим окружением, так часто, вы склонны давать больше, чем вы получаете. Сосредоточьтесь на достижении баланса в дружбе и отношениях ».

Источник: dailymail