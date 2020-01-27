Юридические консультации в Санкт-Петербурге

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Земельные споры

Консультации по земельному праву, спорам оказываются по разным вопросам и направлениям. Это:

как признать право собственности на земельный участок;

как оформить право собственности на участок;

признание права собственности на землю;

изъятие земельных участков;

порядок пользования земельным участком;

как продать долю земельного участка;

как приватизировать участок;

что делать, если соседи нарушили границы участка;

могут ли изъять из собственности земельный участок и многие другие темы.

Основные услуги

Консультационная помощь юриста.

Защита прав потребителей и дольщиков.

Трудовые, семейные, жилищные, наследственные споры.

Помощь юриста, связанная с автомобилем (дорожно-транспортные происшествия, аварии, нарушение правил дорожного движения и пр.)

Споры со страховыми компаниями.

Защита прав клиента в судебных органах.

Банковское право и кредитование.

Миграционное право.

Социальные вопросы.

Арбитражные споры.

В центре оказывают консультационные и прочие юридические услуги разным категориям граждан, индивидуальным предпринимателям, коммерческим и общественным организациям, производственным и промышленным предприятиям и пр. Сотрудники центра ранее работали в судейском корпусе и следственных органах. Это профессионалы, прошедшие службы в МВД, прокуратуре, СК РФ. Достаточно оставить на сайте электронную заявку или позвонить менеджеру по телефону, указанному на сайте, и клиенту будет предоставлена бесплатная консультация по интересующим его юридическим вопросам. Профессиональное консультирование не занимает более 15-20 минут.