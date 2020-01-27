Юридические консультации в Санкт-Петербурге

Он основан в 2002 году, подбирает в штат только компетентных специалистов, профессионалов в разных областях юриспруденции. Например, по земельному праву https://zakonvspb.ru/konsultaciya-po-zemelnym-sporam/. Клиентам гарантируется доверительность и конфиденциальность. Консультационная помощь оказывается по широкому перечню правовых вопросов в разных сферах права.
Земельные споры
Консультации по земельному праву, спорам оказываются по разным вопросам и направлениям. Это:
- как признать право собственности на земельный участок;
- как оформить право собственности на участок;
- признание права собственности на землю;
- изъятие земельных участков;
- порядок пользования земельным участком;
- как продать долю земельного участка;
- как приватизировать участок;
- что делать, если соседи нарушили границы участка;
- могут ли изъять из собственности земельный участок и многие другие темы.
Основные услуги
- Консультационная помощь юриста.
- Защита прав потребителей и дольщиков.
- Трудовые, семейные, жилищные, наследственные споры.
- Помощь юриста, связанная с автомобилем (дорожно-транспортные происшествия, аварии, нарушение правил дорожного движения и пр.)
- Споры со страховыми компаниями.
- Защита прав клиента в судебных органах.
- Банковское право и кредитование.
- Миграционное право.
- Социальные вопросы.
- Арбитражные споры.
В центре оказывают консультационные и прочие юридические услуги разным категориям граждан, индивидуальным предпринимателям, коммерческим и общественным организациям, производственным и промышленным предприятиям и пр. Сотрудники центра ранее работали в судейском корпусе и следственных органах. Это профессионалы, прошедшие службы в МВД, прокуратуре, СК РФ. Достаточно оставить на сайте электронную заявку или позвонить менеджеру по телефону, указанному на сайте, и клиенту будет предоставлена бесплатная консультация по интересующим его юридическим вопросам. Профессиональное консультирование не занимает более 15-20 минут.