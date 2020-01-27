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Юридические консультации в Санкт-Петербурге

14:40 27.01.2020
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Центр Юридических Консультаций в СПб предлагает широкий спектр услуг.

Юридические консультации в Санкт Петербурге

 Он основан в 2002 году, подбирает в штат только компетентных специалистов, профессионалов в разных областях юриспруденции. Например, по земельному праву https://zakonvspb.ru/konsultaciya-po-zemelnym-sporam/. Клиентам гарантируется доверительность и конфиденциальность. Консультационная помощь оказывается по широкому перечню правовых вопросов в разных сферах права.

Земельные споры

Консультации по земельному праву, спорам оказываются по разным вопросам и направлениям. Это:

  • как признать право собственности на земельный участок;
  • как оформить право собственности на участок;
  • признание права собственности на землю;
  • изъятие земельных участков;
  • порядок пользования земельным участком;
  • как продать долю земельного участка;
  • как приватизировать участок;
  • что делать, если соседи нарушили границы участка;
  • могут ли изъять из собственности земельный участок и многие другие темы.

Основные услуги

  • Консультационная помощь юриста.
  • Защита прав потребителей и дольщиков.
  • Трудовые, семейные, жилищные, наследственные споры.
  • Помощь юриста, связанная с автомобилем (дорожно-транспортные происшествия, аварии, нарушение правил дорожного движения и пр.)
  • Споры со страховыми компаниями.
  • Защита прав клиента в судебных органах.
  • Банковское право и кредитование.
  • Миграционное право.
  • Социальные вопросы.
  • Арбитражные споры.

В центре оказывают консультационные и прочие юридические услуги разным категориям граждан, индивидуальным предпринимателям, коммерческим и общественным организациям, производственным и промышленным предприятиям и пр. Сотрудники центра ранее работали в судейском корпусе и следственных органах. Это профессионалы, прошедшие службы в МВД, прокуратуре, СК РФ. Достаточно оставить на сайте электронную заявку или позвонить менеджеру по телефону, указанному на сайте, и клиенту будет предоставлена бесплатная консультация по интересующим его юридическим вопросам. Профессиональное консультирование не занимает более 15-20 минут.

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