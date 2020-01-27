Сухая кожа зимой: 5 способов избежать данную проблему

Сухость кожи — распространенная проблема, с которой зимой сталкивается почти каждая девушка. Именно поэтому уход за ней в холодное время года должен существенно отличаться от обычного. О том, что влияет на изменения в организме и как с этим бороться, читайте далее в материале.
Холодный воздух, обогреватели и кондиционеры в помещениях способствуют недостаточному количеству влаги, а также липидов (жиров) в организме.
Напомним, что на изменения кожи может влиять сразу несколько факторов:
Перепады температур;
Обогреватели, кондиционеры;
Мороз или ветер;
Отсутствие должного ухода.
Но нет проблемы, которую нельзя решить! В 21 столетии существует большое количество методов, которые помогут сохранить ваше тело идеально гладким и увлажненным в любое время года.
#1. Здоровое питание
Как бы банально ни звучало, мы — это то, что мы едим. Именно поэтому очень важно зимой употреблять фрукты и овощи, которые содержат в себе большое количество полезных микроэлементов и воды.
К таким относятся:
Огурцы;
Сладкий болгарский перец;
Манго;
Киви;
Мандарины;
Авокадо;
Орехи;
Базилик;
Шпинат;
Кинза.
И, конечно же, не забывайте пить много чистой воды.
#2. Увлажняющие процедуры
Лосьоны, кремы и масла — must have каждой девушки на зиму.
Используйте продукты только с наиболее натуральным и безопасным составом;
Наносите лосьон на влажное тело. Это поможет удержать влагу и быстрее достичь желаемого результата;
Выбирайте уходовые кремы на масляной основе и те, которые содержат антиоксиданты;
Приобретите увлажнитель воздуха и поддерживайте влажность в диапазоне от 30% до 60%.
А для того, чтобы зимние вечера не казались такими грустными, предлагаем периодически устраивать beauty-посиделки с подругами, тканевыми масочками и эфирными маслами. Почему бы и нет? Лучшее время — это время, посвященное себе.
#3. Макияж
Зимой лучше отказаться от сухой, рассыпчатой косметики. Останавливайте свой выбор на кремообразных тенях, консилере, жирных румянах и увлажняющих помадах.
Немаловажным считается и снятие макияжа. Не выбирайте средства, в составе которых присутствует спирт и сульфаты. Протирайте лицо молочком, промокайте его полотенцем и сразу же наносите питательный крем.
#4. Правильно принимайте душ
Конечно, зимой мысль о горячей ванне греет душу как никогда. Но спешим вас огорчить, горячая вода вызывает сухость и обезвоживание кожи, удаляет защитный слой и делает ее более уязвимой. Советуем отдавать предпочтение теплой и прохладной воде.
Также рекомендуем отказаться от использования мыла. Замените его любимым гелем или пенкой для умывания/купания.
#5. Профессиональный уход
Не забывайте баловать себя и посещать косметические салоны. Кому как не специалистам известно, что на данный момент требует ваша кожа. Массаж, пилинг, spa-процедуры — все это поможет справиться с последствиями холодного ветра и сухого воздуха.
При должном уходе, вам не придется восстанавливать свою кожу перед приходом весны. Придерживайтесь наших простых советов и ваше тело будет идеальным всегда!
Источник: hochu.ua