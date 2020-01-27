Сухая кожа зимой: 5 способов избежать данную проблему

Зимой лучше отказаться от сухой, рассыпчатой косметики. Останавливайте свой выбор на кремообразных тенях, консилере, жирных румянах и увлажняющих помадах.

Увлажнять кожу полезно, особенно зимой, когда холодный воздух забирает всю влагу из нее

Сухость кожи — распространенная проблема, с которой зимой сталкивается почти каждая девушка. Именно поэтому уход за ней в холодное время года должен существенно отличаться от обычного. О том, что влияет на изменения в организме и как с этим бороться, читайте далее в материале.

Холодный воздух, обогреватели и кондиционеры в помещениях способствуют недостаточному количеству влаги, а также липидов (жиров) в организме.

Напомним, что на изменения кожи может влиять сразу несколько факторов:

Перепады температур;

Обогреватели, кондиционеры;

Мороз или ветер;

Отсутствие должного ухода.

Но нет проблемы, которую нельзя решить! В 21 столетии существует большое количество методов, которые помогут сохранить ваше тело идеально гладким и увлажненным в любое время года.

#1. Здоровое питание

Как бы банально ни звучало, мы — это то, что мы едим. Именно поэтому очень важно зимой употреблять фрукты и овощи, которые содержат в себе большое количество полезных микроэлементов и воды.

К таким относятся:

Огурцы;

Сладкий болгарский перец;

Манго;

Киви;

Мандарины;

Авокадо;

Орехи;

Базилик;

Шпинат;

Кинза.

И, конечно же, не забывайте пить много чистой воды.

#2. Увлажняющие процедуры

Лосьоны, кремы и масла — must have каждой девушки на зиму.

Используйте продукты только с наиболее натуральным и безопасным составом;

Наносите лосьон на влажное тело. Это поможет удержать влагу и быстрее достичь желаемого результата;

Выбирайте уходовые кремы на масляной основе и те, которые содержат антиоксиданты;

Приобретите увлажнитель воздуха и поддерживайте влажность в диапазоне от 30% до 60%.

А для того, чтобы зимние вечера не казались такими грустными, предлагаем периодически устраивать beauty-посиделки с подругами, тканевыми масочками и эфирными маслами. Почему бы и нет? Лучшее время ­— это время, посвященное себе.

#3. Макияж

Зимой лучше отказаться от сухой, рассыпчатой косметики. Останавливайте свой выбор на кремообразных тенях, консилере, жирных румянах и увлажняющих помадах.

Немаловажным считается и снятие макияжа. Не выбирайте средства, в составе которых присутствует спирт и сульфаты. Протирайте лицо молочком, промокайте его полотенцем и сразу же наносите питательный крем.

#4. Правильно принимайте душ

Конечно, зимой мысль о горячей ванне греет душу как никогда. Но спешим вас огорчить, горячая вода вызывает сухость и обезвоживание кожи, удаляет защитный слой и делает ее более уязвимой. Советуем отдавать предпочтение теплой и прохладной воде.

Также рекомендуем отказаться от использования мыла. Замените его любимым гелем или пенкой для умывания/купания.

#5. Профессиональный уход

Не забывайте баловать себя и посещать косметические салоны. Кому как не специалистам известно, что на данный момент требует ваша кожа. Массаж, пилинг, spa-процедуры — все это поможет справиться с последствиями холодного ветра и сухого воздуха.

При должном уходе, вам не придется восстанавливать свою кожу перед приходом весны. Придерживайтесь наших простых советов и ваше тело будет идеальным всегда!

Источник: hochu.ua