27.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Отверг неуважение к МЧС после скандала глава Чувашии

17:30 27.01.2020 Фото: tass.ru
0

«Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились, – сказал Глава Чувашии.

Отверг неуважение к МЧС после скандала глава Чувашии
Михаил Игнатьев — глава Чувашии

27 января на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев прокомментировал распространяемые в медиапространстве публикации по поводу эпизода, случившегося на церемонии вручения ключей от пожарной техники.

Глава Чувашии заметил, что акцентировать внимание на том, что пожарная техника в республику была закуплена за счет федерального бюджета не совсем корректно.

«Отдельные высказывания в медиа появляются, что пожарные машины мы вручали за счет федеральных средств. Это не совсем корректно по сути дела. Мы приобретали ежегодно пожарные автомашины и спецавтомобили за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики и будем это делать», – подчеркнул руководитель региона.

За последние три года из республиканского бюджета Чувашской Республики на оснащение, модернизацию техники республиканских противопожарной, поисково-спасательной и лесопожарной служб направлено 337 млн рублей. На выделенные средства приобретены 18 автоцистерн, 3 автоцистерны-лестницы и 69 единиц специальной техники для лесопожарной службы. Сняты с боевого дежурства и переданы добровольным пожарным командам в сельских районах 33 спецавтомобиля.

«Мощная поддержка оказывается пожарным, потому что все мы знаем, насколько опасна и ответственна их работа. Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям, пожарным и буду относиться, – сказал Михаил Игнатьев. – Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС».

Он также напомнил, что возглавляет Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Чувашской Республике, лично участвовал вместе со спасателями в тушении лесных пожаров в 2010 году.

«Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие дружеские отношения сложились, – сказал Глава Чувашии и подытожил: – Нам не стыдно за обеспечение пожарной безопасности на территории Чувашской Республики. Мы входим в десятку лучших регионов».

Источник: Портал органов власти Чувашской Республики

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ка накажут главу Чувашии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЯзвочки во рту, на губах и половых органах говорят о начальной стадии сифилиса у больных в Бердске
17:45 27-01-2020
Язвочки во рту, на губах и половых органах говорят о начальной стадии сифилиса у больных в Бердске
Отверг неуважение к МЧС после скандала глава Чувашии
17:30 27-01-2020
Отверг неуважение к МЧС после скандала глава Чувашии
БердскФотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск» 5
17:30 27-01-2020
Фотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»
БердскНовую баню за 15 млн рублей на ул. Комсомольской построит ко Дню города 2020 власть Бердска
17:19 27-01-2020
Новую баню за 15 млн рублей на ул. Комсомольской построит ко Дню города 2020 власть Бердска
Пропала в Мексике актриса Наталья Андрейченко
17:15 27-01-2020
Пропала в Мексике актриса Наталья Андрейченко
Вылетят вечером пассажиры "заминированного" самолета из Хабаровска
17:15 27-01-2020
Вылетят вечером пассажиры
БердскФотомарафон "Мой папа" запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:10 27-01-2020
Фотомарафон
Штрафы получили банки из-за нежелания блокировать личные счета ИП
17:00 27-01-2020
Штрафы получили банки из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Три часа редакция "Курьер. Среда. Бердск" не может попасть в почтовый ящик "Mail.ru"
16:59 27-01-2020
Три часа редакция
БердскГоры снега поможет вывезти жителям частного сектора мэрия Бердска
16:55 27-01-2020
Горы снега поможет вывезти жителям частного сектора мэрия Бердска