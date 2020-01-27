Когда нужно посещать косметолога и какие процедуры делать?

После 25-ти лет — кожа начинает увядать, терять привычный тонус и красивый цвет. В этот период лучше задуматься о более регулярном посещении кабинета данного врача. Косметологи утверждают, что максимальный эффект, которого можно достичь самостоятельно — это обыкновенное увлажнение кожи и поддержка лимфатической системы здоровья.

Подростки начинают ходить к косметологу в основном ради того, чтобы избавиться от высыпаний и черных точек

Для кого-то косметолог — это лучший друг, номер которого добавлен в избранные. А некоторые считают, что сами могут позаботиться о состоянии кожи лица и тела в домашних условиях. Какие же процедуры выбрать, на что необходимо опираться и как часто посещать данного врача?

Косметологи утверждают, что максимальный эффект, которого можно достичь самостоятельно — это обыкновенное увлажнение кожи и поддержка лимфатической системы здоровья. А вот сеансы врача — это в первую очередь индивидуально подобранный уход за состоянием кожи лица и тела, которые направлены конкретно на лечение и омоложение.

Подростки начинают ходить к косметологу в основном ради того, чтобы избавиться от высыпаний и черных точек. С этим помогут справиться чистки лица. Тут важно понимать — какой тип вашей кожи и какие конкретно виды данной процедуры будут полезны вам. Это может быть ручная чистка, которая идеально подойдет для жирной кожи, либо аппаратная — она поможет справиться с проблемами, присущими нормальной коже.

Ультразвуковую, химическую или лазерную врачи назначают подросткам в том случае, если есть какие-то серьезные проблемы. А далее, опираясь на первичное состояние кожи и какие процедуры вы делаете, необходимо составить курс посещения. Кому-то будет достаточно и 2-х раз в год, но для кого-то поход к косметологу станет более регулярным занятием.

А вот после 25-ти лет — кожа начинает увядать, терять привычный тонус и красивый цвет. В этот период лучше задуматься о более регулярном посещении кабинета данного врача.

К привычной чистке стоит добавить пилинг, чтобы удалить ороговевший слой кожи. Благодаря этому — мелкие морщинки становятся менее заметны, пропадают следы акне и различной пигментации, поры сужаются, а ваша кожа становится более упругой и сияющей. Пилинг лучше делать курсами, по 5-10 процедур каждые полгода.

Не стоит обходить стороной и массаж. Помимо того, что это невероятно расслабляющие приятные ощущения, такая процедура улучшает метаболизм клеток, благодаря стимуляции мышц, и помогает коже в дальнейшем усваивании всех компонентов.

Хотя с появлением популярных инъекционных аппаратов многие стали отказываться от некого растирания кожи, желая получить мгновенный эффект. Но техники массажа развиваются так же быстро, как и медикаментозные. Благодаря 8-10 сеансам ваша кожа приобретет красивый цвет, станет более сияющей и эластичной, а контур лица заметно подтянется, придавая четкие очертания овалу лица. Такой курс из 10 сеансов рекомендуется повторять раз в полгода + делать профилактический массаж раз в неделю.

Главное в этом деле — выбрать хорошего мастера, чтобы он подобрал вам необходимые индивидуальные процедуры, опираясь на ваши пожелания и наличие как показаний, так и противопоказаний.

Источник: hochu.ua