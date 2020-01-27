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Дом / Общество

Могут ли родители «выписать» членов семьи из квартиры перед продажей?

16:39 27.01.2020 Фото: pixabay.com
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У собственников есть право распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению. Но, чтобы точно ответить на данный вопрос, необходимо понять правовую природу права пользования и регистрации по месту жительства в данной квартире.

Могут ли родители выписать членов семьи из квартиры перед продажей?
В некоторых случаях родители могут «выписать» членов семьи из квартиры

Вопрос:
Родители хотят продать квартиру, а меня выписать. Я живу отдельно, но прописана у них, имеют ли право они меня выписать?

Ответ:

Вероника Полякова — Адвокат МКА «Сед Лекс»
Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо понять правовую природу вашего права пользования и регистрации по месту жительства в данной квартире.
Так, например, если квартира была предоставлена вашей семье по договору социального найма, а впоследствии родители приватизировали квартиру на себя и стали собственниками, а вы оформили отказ от приватизации и не оформляли собственность, то у вас возникло право постоянного пользования, а также право постоянной регистрации в данной квартире. То есть в данном случае вас с регистрационного учета снять не смогут, и вы будете иметь право проживания в квартире даже при новых собственниках. А квартира будет продана или передана иным способом только с вами и вашей регистрацией, фактически на квартире будет своего рода обременение в виде зарегистрированного физического лица.
Обратная же ситуация возникает в случае, например, приобретения квартиры вашими родителями по договору купли-продажи. У собственников есть право распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению. Для того чтобы снять вас с регистрационного учета, им необходимо обратиться в суд с исковым заявлением. И только в судебном порядке они могут снять вас с учета и установить факт вашего непроживания в квартире.
Так, на судебном заседании они должны будут подтвердить доказательствами тот факт, что вы не проживаете в квартире, не оплачиваете коммунальные счета, не пользуетесь жилым помещением продолжительное время. Если суд придет к выводу, что доказательств, предоставленных вашими родителями, достаточно, то по решению суда вас снимут с регистрационного учета и лишат права пользования квартирой. О дате судебного заседания вас обязаны уведомить и вы сможете представить свою позицию суду и возразить, если вы против снятия с регистрационного учета.

Источник: realty.ria.ru

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