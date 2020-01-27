«Им плевать»: родственники рассказали про отца и мать брошенных в Шереметьево детей

Родственник двоих мальчиков из Хабаровского края, которые были брошены отцом в московском аэропорту «Шереметьево», рассказал об их родителях журналистам РЕН ТВ.

По его словам, и отец (Виктор Гаврилов), и мать (Ольга Гаврилова) были «ненормальными людьми», которым «плевать на своих детей». Собеседник журналистов сказал также, что мать уже давно «открестился» от детей, а отец еще пытался их воспитывать, но тоже «дурной». С его слов, бабушки и дедушки мальчиков пытались повлиять на ситуации или забрать детей, но Гавриловы не давали им сделать это.

В свою очередь, знакомый Ольги Гавриловой подтвердил информацию о том, что она два раза сбегала от мужа – в 2016-м и в 2019 году.

«Сбежала в Москву якобы на заработки, но ни слуху, ни духу от нее нет, никто не знает, что с ней, связи с ней нет. Неадеватный человек, бросила детей, когда муж был на вахте», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, в семье всегда было туго с деньгами. Мотив мужчины он не знает, но удивляется тому, как тот смог достать деньги на билеты в столицы.

«Скорее всего, обратно на вахту свою поехал. А детей остановить почему-то счел, что негде. Может, поехал искать горе-мамашу», — предположил знакомый мужчины.

Источник: РЕН ТВ