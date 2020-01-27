Боксы для зараженных смертельной коронавирусной инфекцией готовят в Новосибирской области

В аэропорту «Толмачёво» идет круглосуточный санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих из неблагополучных районов. В Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже создано два диагностических набора для нового коронавируса.

Андрей Травников поручил подготовиться к встрече с коронавирусной инфекцией

На оперативном совещании у губернатора Новосибирска министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил о том, что все медицинские организации региона были проинформированы о возможном заносе коронавирусной инфекции.

Властями также был подписан приказ о проведении в больницах дополнительных мероприятий по выявлению, лечению, лабораторной диагностике и профилактике коронавирусной инфекции.

Предусмотрено выделение дополнительных коек на случай выявления у горожан коронавируса или превышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для возможной госпитализации предусмотрены боксы и боксированные палаты, сообщили в пресс-службе регионального правительства сегодня, 27 января. Так, в детской больнице № 3 приготовили 125 боксированных коек, также оборудованы места в 1-й инфекционной клинической больнице

Пассажиров из Китая проверяют в аэропорту и на железнодорожном вокзале. При подозрении на коронавирусную инфекцию пациентов будут направлять в первую инфекционную больницу.

Также отмечается, что состоянием на сегодня в регионе были зафиксированы 18 заболевших гриппом, все они не были привиты.

«Все медицинские работники медицинских организаций Новосибирской области информированы о возможном заносе коронавирусной инфекции, направлены информационные письма главным инфекционистам, 24 января проведен видеосеминар. Сегодня будет подписан приказ о дополнительных мероприятиях по выявлению, лечению, лабораторной диагностике и профилактике коронавирусной инфекции», — сообщил глава регионального минздрава.

Основная мера выявления — тщательный сбор эпиданамнеза у всех лиц, обратившихся с симптомами ОРВИ и гриппа, прибывших из Китая и стран Юго-Восточной Азии в течение последних 14 дней.

На сегодняшний день количество людей, заболевших ОРВИ и гриппом в Новосибирской области не превышает эпидемиологический порог, отметил министр. При превышении пороговых значений и осложнении эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции запланировано перепрофилирование соматических отделений для дополнительного развертывания 1693 койки. Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией предусмотрены боксы и боксированные палаты в инфекционной клинической больнице №1, в детской клинической больнице №3 Новосибирска, а также во всех медицинских организациях районов области, где имеются инфекционные отделения.

О противоэпидемиологических мероприятиях в регионе сообщил и руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов. По его словам, сотрудники управления проводят в аэропорту «Толмачёво» круглосуточный санитарно-карантинный контроль лиц, прибывающих из неблагополучных районов. Санитарно-карантинные мероприятия развернуты и на железной дороге.

Отметим, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» уже создано два диагностических набора для нового коронавируса. В конце прошлой недели тест-системы были направлены в ряд российских регионов. Идет разработка двух вакцин, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования.

«Исходя из полученной информации могу отметить, что в регионе достаточно информативно и полно подготовились к выявлению новых инфекций, новых заболеваний. Чтобы эта система работала планово, организовано, самое главное — не допустить вспышки традиционных заболеваний – ОРВИ, гриппа. Необходимо заранее придумать дополнительные мероприятия по предотвращению перехода через эпидемиологический порог. В том числе, возможно, какие-то нестандартные решения, например, введение внеплановых каникул», — поставил задачу специалистам регионального министерства здравоохранения и министерства образования Губернатор.