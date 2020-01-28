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Вакцину от смертельного коронавируса создадут новосибирские ученые

08:30 28.01.2020 Фото: Dake Kang / AP
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Прототипы вакцины уже в июне должны пройти первые исследования.

Вакцину от смертельного коронавируса создадут новосибирские ученые
Коронавирус бушует в Китае с конца декабря 2019 года

Сотрудники Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» работают над созданием средства против нового коронавируса, жертвами которого стали уже 80 человек. Об этом сообщил гендиректор «Вектора» Ринат Максютов на встрече с президентом РАН, академиком Александром Сергеевым.

Государственный научный центр «Вектор» создан в 1974 году. В его лабораториях изучают вирусы, в том числе и смертельно опасные для человека. Также сотрудники центра ведут исследования в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности.

Максютов рассказал, что на данный момент создано два диагностических набора для нового коронавируса. Их уже отправили в несколько регионов России. «Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», — цитирует Максютова издание «Наука в Сибири».

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной формы пневмонии 31 декабря прошлого года. Первые случаи заболевания были зафиксированы в городе Ухань, в центральной части КНР. На данный момент случаи заболевания новым коронавирусом были выявлены в Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Вьетнаме, Непале, Малайзии, США, Канаде, Франции и Австралии.

На территории России подтвержденных случаев выявления вируса не зафиксировано. Известно о 80 летальных случаях, 2,7 тыс. человек считаются инфицированными.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, 27 января, заявила, что на данный момент китайские ученые тестируют 30 препаратов против нового коронавируса, сообщило РИА Новости.

Источник: РБК

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