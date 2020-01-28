18,5 млн человек живут за чертой бедности в России

70-80% из них — это семьи с детьми.

Татьяна Голикова рассказал про меры поддержки семей с детьми в России

Порядка 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70-80% из них — это семьи с детьми, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия».

«По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них — основная часть — это семьи, которые имеют детей, это порядка 70-80%», — сказала она.

Голикова отметила, что в этой связи было введено федеральное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с 1 января 2020 года, причем критерий получения пособия был увеличен с полутора до двух прожиточных минимумов на одного человека в семье. «К сожалению, после того, как ребенок переходит в возраст трех лет, средний размер пособия составляет 349 рублей, и семья попадает в категорию бедных», — добавила она.

Вице-премьер отметила, что сегодня перед правительством и регионами стоит сложная задача. «В 85 регионах страны должны быть пересмотрены документы, которые устанавливают размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от трех до семи лет», — отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума 5,5 тыс. рублей.

Финансирование программы соцконтракта

Финансирование программы социального контракта для бедных семей увеличится с 2021 года до 29 млрд рублей ежегодно, сообщила Голикова.

«Мы предполагаем, что с 2021 года к этим 7 млрд рублей, которые у нас уже предусмотрены, можно было бы добавить еще 22 млрд рублей, соответственно, по годам», — сказала она.

В 2018 году президент России Владимир Путин поставил национальную цель — снизить уровень бедности в два раза (с 13,3% до 6,6%). Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности. В настоящее время проект реализуется в 21 регионе: республике Алтай, Мордовии, Татарстане, Коми, Башкирии, Марий Эл, Тыве, Удмуртии, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Вологодской, Саратовской, Нижегородской, Томской, Ивановской, Курганской, Белгородской, Липецкой областях, Алтайском, Пермском и Приморском краях.

Голикова также сообщала, что число россиян, вовлеченных в программу социальных контрактов, через пять лет вырастет до 9 млн. По ее словам, правительство должно поддержать регионы с точки зрения софинансирования социальных контрактов.

В 2018 году в регионах заключены 115 тыс. социальных контрактов, вовлечены порядка 320 тыс. граждан.

Источник: ТАСС