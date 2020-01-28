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Убил, изнасиловал пенсионерку и выпрыгнул из окна слесарь в Москве

15:45 28.01.2020 Фото: pixabay.com
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28-летний мужчина сейчас задержан, возбуждено уголовное дело.

Убил, изнасиловал пенсионерку и выпрыгнул из окна слесарь в Москве
Но вместо помощи от слесаря встретила смерть

Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в дежурную часть полиции поступила информация, что 76-летняя жительница дома на улице Архитектора Власова залила водой соседей и звала на помощь. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире тело пенсионерки. По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.

По предварительным данным, мужчина решил обокрасть пенсионерку. Он проник в квартиру и напал на женщину, забрал 30 тысяч рублей, после чего продолжил избиение.

«Руками нанес удары по различным частям тела, против ее воли совершил с ней насильственный половой акт, далее с целью сокрытия преступления руками задушил. После чего скрылся, выпрыгнув из окна кухни, расположенной на третьем этаже указанного жилого дома», — говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Как накажут слесаря?

Аноним, 28 января 2020 16:32
НВР:
7 - 8 лет у нас и лет 80 в США за то же преступление: ограбление + избиение + изнасилование + убийство + попытка скрыться от правосудия. В нашей правовой системе - только за наиболее тяжкое, а не суммарное преступление. А жаль! Надо менять подход к такой проблеме и у нас.

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