Убил, изнасиловал пенсионерку и выпрыгнул из окна слесарь в Москве

Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в дежурную часть полиции поступила информация, что 76-летняя жительница дома на улице Архитектора Власова залила водой соседей и звала на помощь. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в квартире тело пенсионерки. По подозрению в совершении преступления в аэропорту Домодедово был задержан 28-летний слесарь.
По предварительным данным, мужчина решил обокрасть пенсионерку. Он проник в квартиру и напал на женщину, забрал 30 тысяч рублей, после чего продолжил избиение.
Источник: РИА Новости
7 - 8 лет у нас и лет 80 в США за то же преступление: ограбление + избиение + изнасилование + убийство + попытка скрыться от правосудия. В нашей правовой системе - только за наиболее тяжкое, а не суммарное преступление. А жаль! Надо менять подход к такой проблеме и у нас.