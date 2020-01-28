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Общество / Стиль жизни

Нужно сделать до конца января: ритуал на богатство и счастливую семейную жизнь

15:42 28.01.2020 Фото: pxhere.com
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Как добиться процветания, продвижения по карьерной лестнице и заслужить расположение руководства, читаем в статье.

Нужно сделать до конца января: ритуал на богатство и счастливую семейную жизнь
С наступлением первых морозов, нужно выйти на улицу и закопать возле ближайшего дерева в снег горсть монет

Начало года – особенный период. Открываются новые возможности, а планы реализуются быстрее. Для того, чтобы удача преследовала во всех делах, можно привлечь дополнительную помощь высших сил. Для этого нужно выполнить несложные зимние ритуалы как раз для этого времени года.

Эффективный ритуал на богатство

Он поможет преодолеть финансовые трудности и стать удачливее в новом году. С наступлением первых морозов, нужно выйти на улицу и закопать возле ближайшего дерева в снег горсть монет и произнести: «Как зимой деревья силу накапливают, так и в кошельке моем деньги копиться будут. На деревце листья появятся, а в моем кошельке монет и купюр прибавится». Для исполнения этого заговора потребуется некоторое время, но и результат будет значительным.

Сильный ритуал на успех

Он поможет добиться процветания, продвижения по карьерной лестнице и заслужить расположение руководства. После новогодних праздников в первый рабочий день нужно взять с собой мандариновую кожуру и сказать: «Мандариновое дерево плоды приносит, а моя работа достаток и успех приносить мне будет».

Как только кожура засохнет, закопайте ее в неприметном месте в снегу со словами: «Отпускаю свои неудачи».

Действенный заговор на семейное счастье

Он поможет укрепить семейные узы, оградить близких от зла и постороннего вмешательства, а также привлечь благополучие в свой дом. В январский день нужно зажечь в доме белую церковную свечу и пройтись с ней по дому со словами: «Счастье в свой дом забираю и на замок запираю. Никто не сможет забрать у меня то, что принадлежит мне и моей семье. Никто не сможет навредить близким моим. Да будет так».

Оставьте свечу догорать. Повторяйте манипуляции три дня подряд.

Источник: Znaj.ua

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