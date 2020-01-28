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Здоровье / Общество

Геннадий Онищенко: 30 медицинских препаратов в России работают против коронавируса

15:51 28.01.2020 Фото: pixabay.com
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«12 из них — это те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. Это такие препараты, как «Индиновир», «Саквинавир».»- говорит Онищенко.

Геннадий Онищенко: 30 медицинских препаратов в России работают против коронавируса
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Существует примерно 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил в понедельник бывший глава Роспотребнадзора, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них — это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. Это такие [препараты], как «Индиновир», «Саквинавир». Эти препараты, слава богу, работают против этого коронавируса», — сказал он.

«Всего у нас 39 коронавирусов, о которых мы пока знаем, их мы знаем с 1965 года», — добавил Онищенко, добавив, что их, наверняка, больше.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс., число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Источник: ТАСС

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