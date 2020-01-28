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Общество / Стиль жизни

Магнитные бури в феврале: в какие числа будут и как защититься

15:48 28.01.2020 Фото: pxhere.com
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В этом году февраль принесет нам сразу несколько этапов магнитных бурь. В первую неделю они пройдут с 4 по 6 числа. В следующий раз испортят нам 10 и 11 ферваля. Дальше будет всего два таких неприятных дня: 23 и 28 февраля.

Магнитные бури в феврале: в какие числа будут и как защититься
Магнитные бури влияют на гипертоников, страдающих разными заболеваниями сердца и сосудов, суставов и психическими заболеваниями

Сейчас магнитными бурями называют процесс возбуждения геомагнитного поля нашей планеты. Это случается, когда мы попадаем в возмущенный солнечный ветер. Такая буря может длится день, несколько дней, несколько часов, всегда по-разному. Но есть люди, которые очень тяжело переносят это время. Они могут просто сильно раздражаться, могут впасть в депрессию, а может у них и просто болеть голова. Поэтому и создаются специальные календари магнитных бурь, чтобы к ним можно было хотя бы подготовиться.

На кого больше всего влияют магнитные бури

Таким явлениям обычно могут быть подвержены все люди, но есть некоторые – метеозависимые. А также магнитные бури влияют на гипертоников, страдающих разными заболеваниями сердца и сосудов, суставов и психическими заболеваниями. Эти люди входят в группу риска. У них может сильно болеть голова, проявляться тревожность, резко скакнуть давление или обостряется хроническая болезнь. Кто-то просто сильнее устает, кто-то не может уснуть, а у кого-то может начаться депрессия.

Когда будут магнитные бури в феврале

В этом году февраль принесет нам сразу несколько этапов магнитных бурь. В первую неделю они пройдут с 4 по 6 числа. В следующий раз испортят нам 10 и 11 ферваля. Дальше будет всего два таких неприятных дня: 23 и 28 февраля.

Как можно защититься

Любой, даже самый минимальный всплеск, может сильно повлиять на организм. Чтобы избежать такого сильного влияния солнца, постарайтесь не сильно физически напрягаться, побольше отдыхайте и спите, не провоцируйте других на конфликты, а также постарайтесь избежать любых стрессов. Еще попробуйте лучше питаться и пить побольше воды. Из спорта можете заняться только йогой. А еще, не уезжайте далеко, или хотя бы берите с собой лекарства.

Источник: Znaj.ua

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