Лунный календарь благоприятных дней для стрижек, окрашиваний и операций на февраль 2020 года

Еще наши прародительницы, женщины красивые и сильные, использовали энергию Луны для поддержания своего здоровья и красоты. Может, и нам стоит жить в лунном ритме? Мы расскажем вам о самых благоприятных датах для стрижки волос в феврале 2020.

В лунном календаре на февраль 2020 для стрижки и окрашивания волос, а также маникюра, педикюра, косметологических процедур и операций есть как благоприятные дни, так и не очень

Лунный календарь стрижек, маникюра и ухода за собой на февраль 2020 готовит для вас много хороших дат, когда стоит заняться собой. А главное — это принесет пользу. Не надоели ли вам холода? А представьте, насколько они надоели вашим волосам, коже и организму в целом. В это время особенно внимательно нужно следить за своей внешностью: защищать кожу от морозов, периодически питать волосы полезными маслами, увлажнять руки питательными кремами, тепло одеваться, поддерживать иммунную систему и следить за лунным календарем на февраль 2020.

Лунный календарь стрижки волос на февраль 2020

Безусловно, главные зимние праздники уже позади. Но ведь это не значит, что в остальное время можно выглядеть абы-как. Также не забывайте, что в феврале нас ждет самый романтический праздник в году — День Святого Валентина 2020. И пока вы задаетесь вопросами, что подарить любимому человеку на День всех влюбленных и как провести 14 февраля, потихоньку и внешне готовьтесь к празднику влюбленных. Пора делать красивый маникюр, перекрашивать волосы в модные оттенки и подбирать красивый макияж.

Лунный календарь на февраль 2020 говорит, что нужно не жалеть сил и времени для восстановления и защиты поврежденных волос. Также позаботьтесь о том, чтобы ваша кожа чувствовала себя комфортно и дышала. Утром выпивайте стакан воды с лимоном и настраивайтесь на позитив. С улыбкой и любовью приготовьте полезный завтрак, учитывая рекомендации диетолога самой Беллы Хадид, займитесь утренней йогой для заряда на весь день, взбодрите себя и свое тело контрастным душем, если до этого приучили себя к этому, сделайте самый ненавязчивый легкий дневной макияж и вперед на встречу счастью! А раз решили подстричься, то сначала не поленитесь заглянуть в лунный календарь на февраль 2020 для стрижек.

Еще наши прародительницы, женщины красивые и сильные, использовали энергию Луны для поддержания своего здоровья и красоты. Купание в водоемах в полнолуние наполняло их силой и восстанавливало энергию, а стрижка в подходящий лунный день — делала их волосы здоровыми и густыми. Может, и нам стоит жить в лунном ритме? Мы расскажем вам о самых благоприятных датах для стрижки волос в феврале 2020.

1 февраля — 9 лунный день считается неблагоприятным для стрижки и покраски.

2 февраля — можно даже сбросить накопившийся негатив и сделать стрижку.

3 февраля — в этот день стричь волосы не рекомендуется.

4 февраля — сегодня рекомендуем подравнять кончики волос.

5 февраля — нейтральный день.

6 февраля — сегодня благоприятная дата, волосы оздоровятся.

7 февраля — не нужно стричься, но благоприятный день для восстановления волос в салоне.

8 февраля — неблагоприятный день.

9 февраля — полнолуние не самое подходящее время для стрижки.

10 февраля — благоприятный день для создания нового образа.

11 февраля — визит в парикмахерскую обернется большой неожиданностью.

12 февраля — Рекомендуется стрижка, дреды.

13 февраля — сегодня стрижка волос может позволить Вам ощутимо разбогатеть.

14 февраля — можно делать стрижку.

15 февраля — день подходит и для укрепляющих волосы процедур.

16 февраля — Стричься в этот день не рекомендуется.

17 февраля — подстриженные сегодня, они станут гуще, а расти будут в разы медленнее.

18 февраля — порадует новая стрижка.

19 февраля — неблагоприятно отразится на вашем здоровье.

20 февраля — это неблагоприятный день для стрижки.

21 февраля — благоприятный день для создания нового образа.

22 февраля — можно делать простую стрижку или повторить ту модель, которую уже делали неоднократно.

23 февраля — посещение парикмахерской в этот день лучше отложить.

24 февраля — не стоит подстригать волосы.

25 февраля — если вы мечтаете о красивых крупных вьющихся локонах, стричься стоит именно сегодня.

26 февраля — блондинок порадует посещение парикмахера, а брюнетки будут в восторге от работы визажиста.

27 февраля — прекрасное время для экспериментов с волосами.

28 февраля — сегодня смело можно экспериментировать со своими волосами.

29 февраля — если хотите, чтобы волосы росли медленнее, делайте стрижку в этот день.

Лунный календарь стрижек советует не бояться экспериментов с волосами в феврале 2020. Если вы все еще сомневаетесь, какую стрижку выбрать для себя, то специалисты-парикмахеры назвали универсальную прическу для любого возраста и формы лица. Не забывайте о рваной стрижке, ну и можно решиться на стрижку, которая придаст объем. Также не игнорируйте любимую стрижку голливудских красоток — рейзер-боб. Ни и конечно же, вам обязательно понравятся аксессуары для укладки на каждый день 2020.

Благоприятные дни для стрижки в феврале 2020 года: 2, 6, 10-14, 18, 21, 25-28 февраля.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2020

Девушки, несмотря на то, что зима — самая холодная пора года, уже можно понемногу готовиться к весне. Не стесняйтесь добавить ярких нот в свою прическу, ведь мы сами создаем свое настроение. Оттенки рыжего отлично подойдут зеленоглазым красоткам. Также стильных девушек обязательно заинтересуют модные цвета волос на зиму 2020, или, к примеру, шатуш. А кому-то совсем не обязательно красить волосы, лучше дать им отдохнуть и восстановиться с помощью ботокса для волос.

Будьте уверенны, в последний зимний месяц вам непременно захочется добавить легкости в свой образ, а в таком случае вам идеально подойдут оттенки волос, которые освежают лицо. Не игнорируйте также новые техники окрашивания, необычные тренды в популярном окрашивании омбре и то, что принято считать классикой — платиновый блонд. Вариантов очень много, главное — подобрать правильный день в лунном календаре окрашивания на февраль 2019. Как известно, растущая и убывающая Луна всегда имеет влияние на рост волос, поэтому внимательно смотрите, какая Луна сегодня и каждый день в ежедневном гороскопе.

Для смены цвета, так же, как и для стрижки, необходимо подобрать наиболее удачную дату. Вообще, лунные фазы обобщают все действия, касающиеся манипуляций с волосами, то есть, существует как благоприятный день для стрижки, окрашивания, завивки, прически, так и достаточно неудачный для любых попыток изменить имидж. Календарь окрашивания волос в феврале 2020 подскажет, в какие дни лучше всего посещать салоны красоты.

1 февраля — неблагоприятный день для окраски.

2 февраля — рекомендуем окрасить волосы в светлые тона.

3 февраля — крайне нежелательна окраска волос.

4 февраля — соглашайтесь на любые эксперименты, привнесите в свою жизнь что-то новое.

5 февраля — вы получите именно тот цвет, какой хотели.

6 февраля — красить волосы можно только в темный цвет и только натуральными красками.

7 февраля — окрашивание принесет только грусть.

8 февраля — неблагоприятный день.

9 февраля — отложите окраску на более благоприятный день.

10 февраля — окрасьте в этот день волосы в светлый цвет — это позволит Вам заключить выгодный контракт.

11 февраля — можно красить волосы в свой натуральный цвет.

12 февраля — можно краситься в темные тона.

13 февраля — окрашивать волосы желательно в ваш самый любимый, проверенный оттенок.

14 февраля — окрашивать волосы в рыжие тона.

15 февраля — светлые тона придадут уверенность.

16 февраля — темный цвет привлечет внимание окружающих.

17 февраля — можно делать пирсинг, красить волосы стойкими красителями и обесцвечивать их.

18 февраля — если Вы окрасите сегодня волосы натуральными красками, то Вас ожидает успех.

19 февраля — отложите на несколько дней.

20 февраля — дайте отдых своим волосам.

21 февраля — только если вы захотели стать блондинкой.

22 февраля — можно осветлять и тонировать волосы.

23 февраля — лунные сутки подходят для расслабления и отдыха.

24 февраля — неблагоприятный день.

25 февраля — можно завивать волосы с помощью химии.

26 февраля — хорошо сегодня поддается закрашиванию седина.

27 февраля — можно радикально поменять свой цвет волос.

28 февраля — хороший период, можно менять цвет.

29 февраля — окрашивать волосы сегодня нельзя ничем, даже тоником.

Часто цвет волос не играет никакой роли. Согласитесь, так бывает, когда вместо прически у женщины на голове копна непослушных волос. Чтобы исключить подобное — познакомьтесь с крутыми вариантами причесок на каждый день.

Благоприятные дни для окраски волос в феврале 2020 года: 2, 10-18, 22, 26-28 февраля.

Модные тенденции окрашивания волос зимой 2020: натуральные оттенки всегда придают элегантности образу, а уверенные в себе девушки, идущие в ногу со временем, могут пробовать металлические оттенки. Обладательницам темных волос стоит обратить внимание на актуальные шоколадные оттенки. В умелых парикмахерских руках ваши волосы могут превратиться в произведение искусства.

Лунный календарь маникюр на февраль 2020

Лунный календарь на февраль 2020 для маникюра говорит, что руки особенно нуждаются в вашем тепле и заботе. Сложно представить зиму без перчаток, да и глупо такое представлять, согласитесь. Руки, как и весь организм в целом, нуждаются в теплоте, это во-первых, а во-вторых, если вы заботитесь о себе и своей красоте, то ручки нужно защищать от мороза. Поэтому тщательно выбирайте зимний уход за руками. Постарайтесь подобрать правильный крем для рук, который не пересыщен ароматизаторами, а наполнен исключительно необходимыми увлажняющими компонентами, полезными маслами.

Красивые руки идеально дополнит актуальный маникюр на февраль 2020. Знаете, что отлично подойдет для 14 февраля — бордовый маникюр. Если вам надоело однотонное покрытые и хочется чего-то нового, пора сушить цветы для создания нового креативного маникюра. Если вы уж очень придирчивы и требовательны к маникюру, тогда в нашей подборке сможете найти 50 вариантов дизайна на любой вкус. А для консерваторов мы подобрали варианты очаровательного полупрозрачного маникюра, а для тех, кто спешит в ногу со временем — 5 крутых вариантов маникюра. Безусловно, маникюр в белых тонах никогда не потеряет актуальности. Ну и, чтобы избежать неловких ситуаций, когда стыдно руки показать, советуем ознакомиться с антитрендами в мире маникюра.

Манипуляции с ногтями в соответствующие или несоответствующие лунные фазы могут как привлечь в жизнь удачу, так и лишить здоровья или везения. О том, как делать маникюр по лунному календарю на февраль 2020, читайте ниже.

В Новолуние и Полнолуние не нужно вообще брать маникюрные ножницы в руки. О том, какая Луна сегодня, вы можете узнать в ежедневных гороскопах у нас на сайте. Вообще, человек может не чувствовать на себе негативное влияние Луны, но влияние имеет место быть. Поэтому к лунными фазами и факторинговым компаниям воздействия на человека необходимо относиться серьезно. Даже самая безобидная, на первый взгляд, процедура стрижки ногтей может привлечь неприятности, если не прислушиваться к советам астрологов. Делайте маникюр только с учетом благоприятных дат в лунном календаре для маникюра на февраль 2020.

1 февраля — подстригать ногти сегодня к ссорам и неудачам.

2 февраля — есть риск повредить ногтевую пластину.

3 февраля — не стригите ногти сегодня, а то удача от вас отвернется.

4 февраля — стрижка ногтей сегодня способствует нормализации отношений с людьми.

5 февраля — только в случае крайней необходимости.

6 февраля — нейтральный день.

7 февраля — сегодня не стоит делать маникюр, ногтевая пластина испортится.

8 февраля — перенесите поход в маникюрный салон на другой день.

9 февраля — наращивать ногти сегодня все еще не рекомендуется.

10 февраля — неразбериха в делах сама собой устаканится, правда ценой за это ухудшится качество ногтей.

11 февраля — сделайте маникюр сегодня и избавитесь от одиночества.

12 февраля — сегодня лучше дать ногтям отдохнуть, а вот массаж ног сегодня будет кстати.

13 февраля — благоприятный период для любых видов маникюра и педикюра.

14 февраля — если Вы хотите найти настоящую любовь, завести роман, подстригите ногти сегодня.

15 февраля — маникюр принесет печальные новости в будущем.

16 февраля — не нужно сегодня делать маникюр и педикюр.

17 февраля — маникюр приведет к проблемам в любви и в отношениях.

18 февраля — привлечет к Вам только негатив.

19 февраля — подстригите ногти — это ускорит получение новости.

20 февраля — маникюр сделает Вас более уверенным человеком, повысит популярность.

21 февраля — помощь в сложной ситуации или в борьбе с неожиданно появившимися неприятностями.

22 февраля — удачу и прилив энергии принесут зеленый, красный и желтый цвета.

23 февраля — сегодня стрижку ногтей лучше не делать

24 февраля — лучше перенести на другой день, раны, полученные сегодня долго заживают.

25 февраля — подстригая ногти сегодня, Вы рискуете получить травму, попасть в сложную ситуацию.

26 февраля — не стригите ногти сегодня, иначе получите дурные вести.

27 февраля — отстригание ногтей может привести к полноте.

28 февраля — подстригая ногти, Вы ослабляете свой организм.

29 февраля — маникюр приведет к проблемам с деньгами, финансовым затруднениям.

Помните, нанесение гель-лака на постоянной основе не вредит ногтям. Но все-таки лучше иногда брать небольшой «отпуск» для восстановления ногтевой пластины и уходом за кожей рук. Впрочем, это ваше личное дело, с какими ноготками вы хотите ходить сегодня, завтра и всегда. Также вам обязательно понравятся варианты маникюра на каждый день.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в феврале 2020 года: 4, 9, 11, 13, 14, 19-22, февраля.

Лунный календарь косметических процедур, операций и ухода за телом на февраль 2020

Помните, экстренные оперативные вмешательства не поддаются никаким фазам Луны и должны быть выполнены немедленно. Если у вас возник именно такой случай, то самым оптимальным решением будет обратиться к хирургу сразу же. Но в случае, если вы способны выбрать самостоятельно дату предстоящей операции, не забывайте некоторых советов астрологов, например, самые благоприятные операции проходят во время прохождения Луны через знаки зодиакальных созвездий Близнецов, Стрельца, Рыбы или Девы. А дни лунного затмения неудачны для хирургического вмешательства, так как после них швы будут заживать дольше, а лишняя лимфа выделяться обильнее.

Лунный календарь операций на февраль 2020 год, не благоприятные дни февраля по лунному календарю с большой опасностью осложнений после проведения хирургической операции. Что может болеть у вас сегодня. Полезные лечебные процедуры и дни с повышенной опасностью травматизма и ошибочных действий. Описана уязвимость внутренних органов к проведению хирургического вмешательства, чему следует уделить внимание при проведении лечебных процедур. Когда проводить удаление и лечение зубов.

Наиболее удачные дни для операций в феврале 2020: 6, 7, 17, 20, 21, 24, 28.

Допустимые дни для операций в феврале 2020: 1, 2, 3 до 14:32, 23 с 19:33, 25 с 21:50, 26, 27, 28, 29.

Пластические операции, уколы красоты: 1-7, 20-25.

Крайне неудачные дни для операций: 1, 8, 9, 25.

Не забывайте, ничто так не отражается на вашей красоте, как здоровый сон и быстрый подъем.

Источник: hochu.ua