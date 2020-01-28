Жирные волосы: как ухаживать и подобрать шампунь

Правильный шампунь – это тот шампунь, который подходит твоему типу кожи и волос

Иметь длинные и шикарные волосы как в модных рекламах – мечта каждой девушки. К густой шевелюре всегда стремились, как красавицы древнего мира, так и современные It-girl. Ради красивых волос девушки готовы на любые жертвы, особенно, если речь идет о жирных волосах. В этом случаи, сколько не старайся волосы будут все равно смотреться неухоженно и неприятно. Как же тогда быть? Просто нужно правильно подойти к проблеме и выбрать специальный шампунь для жирных волос.

Причины жирности волос

Прежде чем приступать к борьбе с жирными волосами, следует выяснить причину появления. Каждый день сальные железы кожи головы вырабатывают определенное количество себума – кожного жира, который необходим для увлажнения кожи головы. Это своего рода способ защиты от потенциальной опасности. При излишней активности сальных желез кожа головы и волосы быстро становятся маслянистыми и грязными. И, если полагаешь, что частое мытье головы решит вопрос, то ты заблуждаешься. Ежедневное мытье головы только ускорит процесс загрязнения волос, так как в процессе мытья стирается защитная пленка, которая и провоцирует усиление выработки кожного сала. Конечно, не стоит исключать из списка причин и постоянные стрессы, переутомления, неправильное питание которые также оставляют свой отпечаток. Однако повышенную жирность волос можно контролировать правильно подобранной косметикой для волос.



Правильный шампунь – гарантия здоровых волос.

Итак, как же правильно выбрать шампунь? И что мы понимает под словом «правильный»? Правильный шампунь – это тот шампунь, который подходит твоему типу кожи и волос. Какой у тебя тип волос? Если спустя день после мытья головы у корней волос появляется заметный жирный блеск и при этом волосы теряют свежесть: становятся маслянистыми и склеиваются – это значит, твои волосы относятся к жирному типу волос. Для жирных волос следует выбирать шампунь в состав, которого будут присутствовать антибактериальные компоненты и вещества, способствующие нормализации липидного баланса в коже головы глицерин, различные экстракты растений (алоэ, ромашки, березы, крапивы, липы, мяты), салициловая кислота. Эти компоненты способны с легкостью справятся со своей первоначальной задачей – очистить волосы от повышенной жирности и придать им объем. При выборе шампуня также обрати внимание и на моющие компоненты вроде Magnesium Laureth Sulfate (ПАВ). Это поверхностное активное вещество, которое не раздражает кожу головы и деликатно очищает волосы, не утяжеляя их. Благодаря подобным добавкам волосы приобретают свежесть, эластичность и здоровый блеск.

Кроме этого, моющее средство следует выбирать с определенным уровнем кислотности (PH), поскольку он играет важную роль при уходе за жирными волосами. Уровень кислотности (PH) должен быть максимально приближен к нейтральному показателю. Для жирных волос используй шампуни с показателем щелочного баланса PH 6-8, такой уровень кислотности заметно улучшит состояние кожи головы.

Запомни: насколько бы жирными и неухоженными тебе не казались твои волосы – это всегда можно исправить правильным уходом и грамотно подобранной косметикой. При условии регулярного соблюдения правил – твои волосы будут также шикарно смотреться, как в современных модных рекламах!

Источник: elize.ru