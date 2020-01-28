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Явился на допрос бросивший детей в аэропорту Шереметьево отец

16:13 28.01.2020 Фото: Следственный комитет РФ
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Сейчас следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии.

Явился на допрос бросивший детей в аэропорту Шереметьево отец
Отца нашли и задержали накануне

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела по факту оставления малолетних детей в столичном аэропорту Шереметьево.

Как сообщалось ранее, 26 января 2020 года по прибытии в столицу мужчина оставил детей одних в аэропорту, а сам вылетел рейсом в город Ростов-на-Дону.

Сегодня мужчина самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, в настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии.

Источник : Следственный комитет России

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