Явился на допрос бросивший детей в аэропорту Шереметьево отец

Сейчас следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии.

Отца нашли и задержали накануне

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела по факту оставления малолетних детей в столичном аэропорту Шереметьево.

Как сообщалось ранее, 26 января 2020 года по прибытии в столицу мужчина оставил детей одних в аэропорту, а сам вылетел рейсом в город Ростов-на-Дону.

Сегодня мужчина самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, в настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии.

Источник : Следственный комитет России