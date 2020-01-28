3-летний мальчик и его годовалый брат заживо сгорели в пожаре в Ставрополье

Мать детей находилась в другом доме и не смогла быстро спасти детей.

Следователи назначили необходимые экспертизы для установления причин пожара

Советский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 27 января текущего года в одном из жилых домов в хуторе Рог Советского ГО произошел пожар, в результате которого погибли 3-летний мальчик и его годовалый брат. Мать детей в это время находилась в другой постройке на территории данного домовладения.

Следователь СКР осмотрел место происшествия, назначил судебные экспертизы, допросил свидетелей произошедшего. Сейчас он проводит иные следственные действия, направленные на установление причины возгорания, а также условий жизни и воспитания детей в данной семье. Расследование уголовного дела продолжается

Источник: Следственный комитет по Ставропольскому краю