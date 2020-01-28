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Тяжкие телесные: Задержали избившего мужчину преступника полицейские в Бердске

18:00 28.01.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Преступление произошло в минувшие выходные. Подозреваемый в нем находится в полиции и дает показания.

Тяжкие телесные: Задержали избившего мужчину преступника полицейские в Бердске
На прошлой неделе полицейские задержали и доставили в отдел 29 административных нарушителей

Зарегистрировано 427 сообщений о преступлениях и происшествиях за прошедшую неделю в отделе МВД по Бердску. Из общего количества 20 — о преступлениях. 11 преступлений, касающиеся кражи личного имущества граждан, остались нераскрытыми, сообщил начальник МВД по Бердску Владимир Соколов.

— В дежурную часть за административные правонарушения были доставлены 29 человек. В выходные допущены тяжкие телесные повреждения. Лицо установлено и задержано по статье 91 УК. Дает показания. Проводились профилактические мероприятия по соблюдению иностранными гражданами миграционного законодательства. Составлено три административных протокола, один гражданин выдворен. Также проводились профилактические мероприятия по взысканию просроченной задолженности, — рассказал Соколов.

Как пояснил Владимир Соколов, тяжкие телесные повреждения получил мужчина. Причинивший вред его здоровью находился в состоянии алкогольного опьянения.

УК РФ Статья 91. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия

1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его поведением.

3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков.

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без разрешения специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться в образовательную организацию либо трудоустроиться с помощью специализированного государственного органа. Настоящий перечень не является исчерпывающим.

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