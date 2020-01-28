Законной признали пенсию в 200 тысяч рублей экс-губернатору Омской области

Министерство труда Омской области назвало законным начисление пенсии в 200 тысяч рублей бывшему губернатору Леониду Полежаеву.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилось фото документа за подписью министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, согласно которому бывший глава региона с 1 января 2020 года будет получать в качестве надбавки к существующей пенсии ежемесячную пенсию за выслугу лет в размере 224 тысячи 506 рублей 83 копейки. Информация вызвала широкий общественный резонанс.
«В соответствии с действующим законодательством, распоряжением министерства труда и социального развития Омской области от 23 января 2020 года №27-р было подтверждено сохранение ранее возникшего права за выслугу лет (назначенного в 2012 году в связи с прекращением полномочий (Полежаева — ред.)», — сообщает региональный минтруд.
Полежаев руководил Омской областью с 1990 года по 2012 годы. В 2015 году экс-губернатор Виктор Назаров присвоил Полежаеву звание почётного гражданина.
Источник: РИА Новости