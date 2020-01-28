Рекордно снизилась доля малого бизнеса в экономике России

Росстат сообщил о значительном сокращении доли малого и среднего бизнеса в 2018 году, до 20,2% от всей экономики. Правительству Михаила Мишустина нужно увеличить ее до 23,5% по итогам текущего года.

Бизнес бежит из России

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.

Если в 2017 году — дебютном годе расчета этого показателя — она составила 22% ВВП, то в 2018 году опустилась на 1,8 п.п., до 20,2%.

Объем ВВП в 2018 году в текущих основных ценах оценивается в 93,6 трлн руб., то есть на долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн руб.

Росстат признавал, что с расчетом этого показателя есть серьезные проблемы: например, сплошное обследование малых предприятий проводится раз в пять лет (данные за это время устаревают), а считать вклад малого бизнеса в ВВП нужно каждый год.

Какие цели поставлены

Президент Владимир Путин, выступая в марте 2018 года с посланием Федеральному собранию, говорил, что к 2025 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП «должен приблизиться к 40%». Позже в соответствующем национальном проекте («Малое и среднее предпринимательство») была поставлена более скромная цель — 32,5% ВВП к 2024 году (.pdf).

Согласно паспорту нацпроекта, по итогам 2019 года доля МСП должна возрасти до 22,9% (эти данные появятся только к концу текущего года), по итогам 2020 года — до 23,5%. Эти задачи предстоит решать уже новому правительству во главе с Михаилом Мишустиным.

Среди других целевых показателей нацпроекта — довести численность занятых в cекторе до 25 млн человек к концу 2024 года и обеспечить долю МСП в несырьевом экспорте на уровне 10%.

Росстат рассчитывает долю малого и среднего бизнеса как отношение суммарного объема валовой добавленной стоимости, созданной средними и малыми предприятиями (включая микропредприятия) и индивидуальными предпринимателями, к валовой добавленной стоимости в основных ценах всех хозяйственных субъектов. Источниками информации служат прежде всего данные из реестра малых и средних предприятий ФНС, бухгалтерская отчетность предприятий.

Поддержка «на бумаге»

В стране отсутствует системная государственная поддержка сектора МСП на всех уровнях, считает эксперт компании «СКБ Контур» Наталья Бокова. Серьезное влияние на сокращение доли малого и среднего бизнеса в ВВП оказало повышение ставки НДС с 18 до 20%, уверена она. Для малого и среднего бизнеса одной из главных проблем является падение потребительского спроса в экономике из-за стагнации реальных доходов населения, добавляет доцент РАНХиГС Олег Филиппов. По его мнению, о поддержке сектора власти «много говорят», но конкретная поддержка «остается на бумаге».

По итогам третьего квартала 2019 года индекс деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизился до 50,9 пункта, что свидетельствует о фактической остановке роста деловой активности в секторе. RSBI оценивает настроения бизнеса в трех отраслях: торговле, производстве и сфере услуг. Наибольший пессимизм продемонстрировало производство — индекс в этой сфере упал с 53,9 до 49,4 пункта.

Повернуть вспять негативную динамику малого и среднего бизнеса предстоит новому правительству Михаила Мишустина, который на посту главы ФНС отвечал за налоговые изъятия у бизнеса. Впрочем, сама ФНС утверждала, что налоговая нагрузка типового предприятия малого бизнеса (на упрощенной системе налогообложения) составляет сейчас лишь 2,2–3% (от стоимости реализованной продукции) в зависимости от выбора налогооблагаемой базы — этот режим «направлен на развитие малого бизнеса».

Ответственность членов правительства за реализацию нацпроектов будет персональной, говорил новый премьер-министр. За достижение целей нацпроекта по малому и среднему бизнеса отвечает Минэкономразвития во главе с новым руководителем Максимом Решетниковым. Курирующий вице-премьер — первый заместитель Мишустина Андрей Белоусов.

Проблемы нацпроекта по МСП

Среди основных действующих инструментов поддержки МСП — льготное кредитование и субсидирование сектора. Однако поручение президента по кредитованию малого производственного бизнеса под фактическую ставку 6,5% выполнено не было, а сам инструмент не создан, констатировала Счетная палата в отчете о реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Программа субсидирования, по оценке аудиторов, не обеспечивает решения задачи по росту льготного кредитования малого и среднего бизнеса. По состоянию на 1 ноября 2019 года субъекты МСП получили кредитов на 131,3 млрд руб. при целевом показателе — не менее 1 трлн руб., приводит данные Счетная палата.

В самом нацпроекте заложено серьезное несоответствие: одни лица получают средства, а другие — несут ответственность за достижение целей, указывали аудиторы. Около 63% средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию нацпроекта (более 260 млрд руб.), до 2024 года будет направлено Корпорации МСП, в Банк МСП, а также другим российским банкам с целью увеличения объема льготных кредитов для малого и среднего бизнеса. Указанные получатели субсидий не отвечают за достижение целевых показателей, а лица, ответственные за достижение показателей, не влияют на распределение средств и, как правило, не владеют информацией о деятельности получателей ресурсов. За развитие МСП в регионах прежде всего отвечают губернаторы, подчеркнули аудиторы.

Источник: РБК