Тревога: самолёт со сломанными закрылками возвращается в аэропорт «Толмачево»

Самолёт со сломанными закрылками экстренно возвращается в аэропорт «Толмачево», такая информация появилась в Telegram-канале «Записки охотника».
«В аэропорту Новосибирска объявлена тревога — ожидают посадку Емbraer E170SU борт VQ-BYN рейсом Новосибирск-Екатеринбург с отказом закрылков», — рассказали в Telegram-канале «Записки охотника».
Сейчас борт вырабатывает топливо в небе над Новосибирской областью. В пресс-службе аэропорта «Толмачево» «Курьер. Среда. Бердск» отказались комментировать ситуацию.
По данным онлайн-табло аэропорта, борт принадлежит авиакомпании S7.
По последней информации, самолет благополучно приземлился в аэропорту и сейчас следует за машиной сопровождения к стоянке для осмотра.