Тревога: самолёт со сломанными закрылками возвращается в аэропорт «Толмачево»

Борт « Новосибирск — Екатеринбург» сейчас вырабатывает топливо в небе над городом.

Самолет благополучно приземлился

Самолёт со сломанными закрылками экстренно возвращается в аэропорт «Толмачево», такая информация появилась в Telegram-канале «Записки охотника».

«В аэропорту Новосибирска объявлена тревога — ожидают посадку Емbraer E170SU борт VQ-BYN рейсом Новосибирск-Екатеринбург с отказом закрылков», — рассказали в Telegram-канале «Записки охотника».

Сейчас борт вырабатывает топливо в небе над Новосибирской областью. В пресс-службе аэропорта «Толмачево» «Курьер. Среда. Бердск» отказались комментировать ситуацию.

По данным онлайн-табло аэропорта, борт принадлежит авиакомпании S7.

По последней информации, самолет благополучно приземлился в аэропорту и сейчас следует за машиной сопровождения к стоянке для осмотра.