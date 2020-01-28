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Прожиточный минимум сократил до 10 609 рублей из-за картошки Минфин

18:30 28.01.2020 Фото: Википедии
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Тремя месяцами ранее величина в среднем на душу населения была выше — 11 012 рублей в месяц. Уменьшение связано со снижением стоимости некоторых продуктов и цены потребительской корзины.

Прожиточный минимум сократил до 10 609 рублей из за картошки Минфин
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Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за IV квартал 2019 года на уровне 10 тыс. 609 рублей на душу населения, 11 тыс. 510 рублей — для трудоспособного населения, 8 тыс. 788 рублей — для пенсионеров. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на портале нормативно-правовых актов во вторник.

«Проектом приказа предлагается установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 г. на душу населения в размере 10609 рублей, для трудоспособного населения — 11510 рублей, пенсионеров — 8788 рублей, детей — 10383 рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале по отношению к третьему на 3,7% на душу населения. В III квартале он составил 11 тыс. 12 рублей на душу населения, снизившись с 11 тыс. 185 рублей во II квартале.

«Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума», — отмечается в документе.

Уменьшение стоимости продуктов питания в потребительской корзине связано, прежде всего, со снижением средних потребительских цен на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины, говорится в пояснительной записке.

«Так, в среднем за IV квартал 2019 г. по сравнению с предыдущим кварталом цена на картофель снизилась на 25,8%, капусту белокочанную свежую — на 18,2%, морковь — на 29,3%, свеклу столовую — на 19,6%, лук репчатый — на 27,4%. Одновременно снизилась цена на сахар-песок на 15,4%», — отметили в министерстве.

Согласно данным министерства, уменьшение величины прожиточного минимума из-за сезонного снижения цен на картофель и плодоовощную продукцию в IV квартале наблюдалось и в предыдущие годы: в 2015 году — на 2,3%, в 2016 году — на 2%, в 2017 году — на 5,2%, в 2018 году — на 2,3%, передает ТАСС.

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