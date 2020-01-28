Улицу Комсомольскую стоимостью 1 рубль вносят в реестр муниципального имущества Бердска

Город обрел права на земельный участок в конце декабря 2019 года. Площадь Комсомольской от ул. Красная Сибирь до ул. Горького составляет 32,3 тысячи кв. метров.

На ул. Комсомольской не самая хорошая дорога. Она есть в планах на ремонт

Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением от 27 января распорядился включить в реестр муниципального имущества еще одну улицу. На этот раз в городской казне появится земельный участок, расположенный под ул. Комсомольской на всем ее протяжении — от ул. Красная Сибирь до ул. Горького.

Как сказано в документе, земля включается в реестр муниципального имущества на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках. Бердск зарегистрировал права на объект недвижимости от 25 декабря 2019 года. Комсомольская имеет категорию — земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков. Ее площадь составляет 32 299 (+/-63) кв. метра. Кадастровая стоимость — 1 рубль 00 копеек.

В ближайшее время отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Бердска необходимо «обеспечить внесение изменений в реестр муниципального имущества города».