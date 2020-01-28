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Розыск: приставы ищут родителей оставленной на 5 лет девочки в клинике Москвы

19:00 28.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Представитель столичной клиники «Мать и дитя» заявила, что это сделано для исполнения решения суда о том, чтобы родители забрали девочку. Родителей пытались несколько раз лишить прав на ребенка, но суд отклонял иски.

Розыск: приставы ищут родителей оставленной на 5 лет девочки в клинике Москвы
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск судебные приставы

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники. Об этом заявила представитель клиники «Мать и дитя» в Пресненском суде Москвы, где во вторник в открытом режиме рассматривается исковое заявление органов опеки об ограничении прав родителей.

«Нами получено исполнительное производство, согласно которому родители объявлены в розыск приставами. Это сделано, чтобы было исполнено решение Гагаринского районного суда о том, чтобы родители забрали ребенка», — сказала представитель клиники, где находится в настоящее время ребенок.

По ее словам, объявление родителей в розыск связано с тем, что приставы «не могут найти должников». «Приставы гоняются за ними [родителями] по всей Москве», — отметила она.

В свою очередь представители ответчиков заявили, что их доверители ни от кого не скрываются. Они также просят суд перенести слушание иска в связи с тем, что мать ребенка желает участвовать в судебном разбирательстве, но в настоящее время находится на больничном.

Прокуратура поддержала ходатайство о переносе судебного заседания, передает ТАСС.

Органы опеки и попечительства района Арбат заявили ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы с физическим обследованием девочки с целью уточнения диагноза и попросили суд обязать родителей ребенка указать точный адрес их проживания.

«Скоро шесть лет будет, как ребенок находится в перинатальном медицинском центре в больничных условиях, тогда как другие дети находятся дома, — заявила представитель опеки. — За все это время не предпринято никаких действий, чтобы ребенка взяли в семью. Истец также просит провести психолого-психиатрическую экспертизу родителям, чтобы выяснить их психо-эмоциональное состояние.

Родившаяся в 2014 году в клинике «Мать и дитя» на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. Как сообщили в пресс-службе медцентра, здоровью девочки ничего в настоящее время не угрожает. Как следует из базы данных суда, к родителям ребенка ранее подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

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От редакции

Дочь не нужна родителям?

Аноним, 28 января 2020 19:50
НВР:
Нет не нужна

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