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Хранить сбережения в рублях рекомендует россиянам Греф

21:50 28.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава Сбербанка вместе с тем рассказывал, что сам держит накопления в рублях, долларах, евро и в швейцарских франках, причем большую часть в этом портфеле занимает американская валюта.

Хранить сбережения в рублях рекомендует россиянам Греф
Греф советует держать сбережения в рублях

Сейчас сбережения лучше хранить в рублях, так как это достаточно стабильная валюта, заявил глава Сбербанка в интервью на телеканале «Россия-1».

Греф рассказал, что большую часть своих сбережений он хранит в рублях, однако у него также есть накопления в долларах и евро. «Зависит все от объема накоплений», — отметил он.

В феврале прошлого года Греф отмечал, что одним из основных защитных активов граждан по-прежнему остается доллар. В связи с этим он сказал, что представители власти не должны подогревать панические настроения и говорить о возможной отмене оборота доллара в стране. При этом глава Сбербанка добавил, что следует постепенно сокращать зависимость от этой валюты, так как доллар — «монополист в мире», а любая монополия — это зло.

Глава Сбербанка также рассказывал, что хранит сбережения в рублях, долларах, евро и в швейцарских франках, причем большую часть в этом портфеле занимает американская валюта.

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