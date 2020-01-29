Красная помада: как выбрать и в каких случаях использовать

Красная помада – настоящее оружие соблазнения. С ней образ становится выразительным, притягательным и сексуальным. За последние несколько лет отношение к яркой помаде кардинально изменилось: теперь она стала не роскошью, а частью повседневной необходимости.

Красная помада – настоящее оружие соблазнения

Главный трендсеттер XX века Коко Шанель однажды заметила: «Принято считать, что глаза — это зеркало души, почему же не признать, что губы — это проводник сердца». Модельер после своих слов в 1924 году представила миру первую губную помаду в выкручивающемся флаконе. С тех пор, красная помада пережила не одну трансформацию, но до сих пор остается едва ли не главным предметов в косметичке каждой женщины.

Красная помада – настоящее оружие соблазнения. С ней образ становится выразительным, притягательным и сексуальным. За последние несколько лет отношение к яркой помаде кардинально изменилось: теперь она стала не роскошью, а частью повседневной необходимости.

Не спеши брать первую попавшуюся под руку красную помаду. Чтобы покупка принесла радость, а не разочарование, необходимо определить, какой оттенок подходит именно тебе.

Если твой цветотип «лето» или «зима» – кожа бледная или оливковая с легким румянцем, подойдут красные помады холодных тонов с розовым или голубым оттенком. Это могут быть помады малинового, вишневого или пурпурного цветов, а также «настоящие» алые помады.

С другой стороны, если лицо имеет желтоватый оттенок (цветотип – «весна» или «осень»), то тебе следует присмотреться к теплым оттенкам. Это могут быть помады кораллового, оранжево-красного или кирпично-красного цвета. И в том и в другом случае следует помнить, что к светлой коже лучше подбирать приглушенные и мягкие оттенки помады, а к темной – насыщенные и яркие.

Выбор фактуры

Довольно часто девушки не могут определиться, какая красная помада лучше – матовая, перламутровая или глянцевая? Глянцевые и перламутровые помады не только отлично впишутся в яркие вечерние образы, но и визуально увеличат объем губ. Зато матовая, помимо того, что сделает образ более сдержанным и изысканным, будет дольше держаться на губах.

Этот beauty–продукт может стать изюминкой любого образа и макияжа, а может испортить все старания и превратить изысканный образ в вульгарный. Чтобы этого не произошло, не следует перегружать макияж. Идеальный тон лица: четкие брови, максимально естественные тени или классические стрелки – все, что требуется красной помаде. Откажись от румян и ярких теней – весь акцент должен быть именно на губы!

Источник: elize.ru