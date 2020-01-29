Высокое давление: как справится с гипертонией?

Если давление резко подскочило, и никто не может оказать вам медицинскую помощь, сделайте следующее: заварите крутой чай каркаде, остудите и выпейте. Также можете воздействовать на точки акупунктуры. Одна точка находится под мочкой уха, вторая — между бровей.

Повышенное давление — одно из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний

Повышенное давление — одно из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, которым страдает каждый пятый на Земле. К сожалению, за последнее десятилетие, гипертония помолодела. И если раньше эта болезнь атаковала людей старшего возраста, после 50, то сегодня пациентами кардиологов стали 30-летние мужчины и женщины.

Причин для возникновения гипертонии множество. У молодых людей она появляется на фоне продолжительного стресса и нервно-психических нагрузок. Зачастую, это трудоголики, без режима отдыха и сна.

Также влияет на возникновение:

Наследственность. По статистике дети гипертоников наследуют проблемы родителей и начинают наблюдать первые симптомы в молодом возрасте.

Избыточный вес. Французские кардиологи доказали, что каждый лишний килограмм поднимает верхний показатель давления на 1.6 мм, а нижний — на 1.3 мм.

Повышенный холестерин. В стенках сосудов образуются бляшки, которые мешают нормальному крообращению.

Травмы головного мозга. Сотрясения, ушибы.

Злоупотребление алкоголем и курение.

Обильное питание с чрезмерным употреблением соли и соленых продуктов.

Резкое повышение адреналина.

Малоподвижный образ жизни, неправильный режим дня.

Длительный прием некоторых лекарств (например, пероральных контрацептивов).

А также ряд заболеваний (эндокринные, сердечно-сосудистые, болезни почек и мочевого пузыря, поражение нервной системы и т.д.).

Нормы давления

Нормальным давлением, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, считается 120 на 80. Давление до 140 на 90 в границах допустимого и называется «высоким нормальным».

Как почувствовать, что давление поднялось?

Человек, который впервые столкнется с гипертонией, ее может и не распознать. Настолько она коварна. Однако обратите внимание на следующие симптомы, сопровождающие повышение давления:

Головная боль (зачастую в затылке, может опоясывать голову).

Головокружение.

Шум в ушах.

Покраснение ушей и лица.

Озноб.

Тревога, учащенный пульс.

Мушки перед глазами.

Отечность ног и рук.

Тошнота.

Как нормализовать давление?

питание

«Приручить зверя» под именем гипертония на начальных этапах возможно. Об этом вам расскажет врач. Но существует ряд общепринятых превентивных мер, которые уберегут вас от этой коварной болезни и смогут понизить показатели тонометра.

Для начала, как бы ни хотелось, но придется в корне изменить образ жизни. Бросить курить, пить алкоголь и есть большими порциями.

Необходимо существенно ограничить животные жиры, так как они повышают уровень холестерина в крови.

Следует ограничить употребление соли до 1 чайной ложки в день. Кстати, в продаже есть соль с пониженным содержанием натрия. Она содержит на 30% меньше натрия, чем обычная поваренная соль.

Необходимо привести в форму свое тело, сбросить по-максимуму вес, заняться легкой физнагрузкой (пешие прогулки, бассейн, йога).

Также необходимо исключить из своей жизни стресс и нервное напряжение. Это невозможно, скажете вы, ведь вся жизнь — это нервы, проблемы, суета. Однако в ваших силах и в ваших интересах научиться относиться к неприятностям спокойно. Иначе вы никогда не приручите гипертонию.

ВАЖНО! Если давление резко подскочило, и никто не может оказать вам медицинскую помощь, сделайте следующее: заварите крутой чай каркаде, остудите и выпейте. Также можете воздействовать на точки акупунктуры. Одна точка находится под мочкой уха, вторая — между бровей.

Однако с давлением не играйтесь, это опасно! Обязательно обратитесь к врачу!

Источник: hochu.ua