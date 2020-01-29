«Ростелеком» установил умные счетчики электроэнергии в поселке Старый Искитим



Цифровизация электросетевого комплекса проходит в рамках двустороннего соглашения, которое «Ростелеком» заключил на Международном форуме технологического развития «Технопром» в сентябре 2019 года с акционерным обществом «Региональные электрические сети» (АО «РЭС»).

Первые умные приборы по проекту появились в селе Старый Искитим Искитимского района Новосибирской области с населением более 700 человек. Эти многотарифные счетчики со встроенным радиомодулем предназначены для удаленного учета потребления энергии.



«Компания “Ростелеком” как оператор связи установила базовую станцию по технологии LoRaWAN, которая позволяет передавать данные на большие расстояния по беспроводной сети, — пояснил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Умные счетчики электроэнергии подключены в 46 домохозяйствах и четырех трансформаторных подстанциях, благодаря чему у ресурсоснабжающей организации появилась возможность дистанционно снимать показания, а также сводить баланс данных групповых и индивидуальных приборов учета за различные периоды».Опытная эксплуатация и тестирование установленного интеллектуального оборудования запланировано на первую половину 2020 года. Как ожидается, внедрение автоматизированных систем учёта электрической энергии позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.По словам заместителя генерального директора АО «РЭС» по информационным технологиям и связи Евгения Михайлова, с учетом темпов оснащения потребителей региона интеллектуальными приборами учета для компании актуальным стал вопрос по оптимизации порядка дистанционного сбора данных и последующей обработки информации. Условия эксплуатации в выбранном населенном пункте — рельеф местности и наличие высокого уровня помех — являются характерными для региона, что позволит в должной мере определить и преимущества, и недостатки системы, также оценить дальнейшее применение инновационной технологии передачи данных на территории области.