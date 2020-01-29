29.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

«Ростелеком» установил умные счетчики электроэнергии в поселке Старый Искитим

10:25 29.01.2020
1

Компания «Ростелеком» в декабре 2019 года завершила первую часть пилотного проекта по созданию и внедрению инновационных решений в сфере автоматизированных систем сбора показаний со счетчиков электроэнергии.

«Ростелеком» установил умные счетчики электроэнергии в поселке Старый Искитим
Цифровизация электросетевого комплекса проходит в рамках двустороннего соглашения, которое «Ростелеком» заключил на Международном форуме технологического развития «Технопром» в сентябре 2019 года с акционерным обществом «Региональные электрические сети» (АО «РЭС»).
Первые умные приборы по проекту появились в селе Старый Искитим Искитимского района Новосибирской области с населением более 700 человек. Эти многотарифные счетчики со встроенным радиомодулем предназначены для удаленного учета потребления энергии.

«Компания “Ростелеком” как оператор связи установила базовую станцию по технологии LoRaWAN, которая позволяет передавать данные на большие расстояния по беспроводной сети, — пояснил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Умные счетчики электроэнергии подключены в 46 домохозяйствах и четырех трансформаторных подстанциях, благодаря чему у ресурсоснабжающей организации появилась возможность дистанционно снимать показания, а также сводить баланс данных групповых и индивидуальных приборов учета за различные периоды».
Опытная эксплуатация и тестирование установленного интеллектуального оборудования запланировано на первую половину 2020 года. Как ожидается, внедрение автоматизированных систем учёта электрической энергии позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.
По словам заместителя генерального директора АО «РЭС» по информационным технологиям и связи Евгения Михайлова, с учетом темпов оснащения потребителей региона интеллектуальными приборами учета для компании актуальным стал вопрос по оптимизации порядка дистанционного сбора данных и последующей обработки информации. Условия эксплуатации в выбранном населенном пункте — рельеф местности и наличие высокого уровня помех — являются характерными для региона, что позволит в должной мере определить и преимущества, и недостатки системы, также оценить дальнейшее применение инновационной технологии передачи данных на территории области.

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИзбил до полусмерти пьяный мужчина в сауне «Relax” женщину в Бердске
11:20 29-01-2020
Избил до полусмерти пьяный мужчина в сауне «Relax” женщину в Бердске
Загрызли ребенка собаки на Сахалине. Врачи борются за его жизнь прямо в вертолете
11:15 29-01-2020
Загрызли ребенка собаки на Сахалине. Врачи борются за его жизнь прямо в вертолете
131 человек умер от опасного коронавируса в Китае
11:00 29-01-2020
131 человек умер от опасного коронавируса в Китае
Отправляемся за здоровьем в баню
10:55 29-01-2020
Отправляемся за здоровьем в баню
Рецидивист зарезал отца троих детей прямо в палате тубдиспансера в Омске
10:45 29-01-2020
Рецидивист зарезал отца троих детей прямо в палате тубдиспансера в Омске
В новую стоматологию попадают с талончиком?
10:42 29-01-2020
В новую стоматологию попадают с талончиком?
Жуткие подробности убийства беременной девушки в Новосибирске. Убийцу поймали в Омске
10:40 29-01-2020
Жуткие подробности убийства беременной девушки в Новосибирске. Убийцу поймали в Омске
Красная помада: как выбрать и в каких случаях использовать
10:35 29-01-2020
Красная помада: как выбрать и в каких случаях использовать
БердскИсторик Бердска: 30 тысяч человек поженились в блокадном Ленинграде
10:30 29-01-2020
Историк Бердска: 30 тысяч человек поженились в блокадном Ленинграде
«Ростелеком» установил умные счетчики электроэнергии в поселке Старый Искитим
10:25 29-01-2020
«Ростелеком» установил умные счетчики электроэнергии в поселке Старый Искитим