Как не разругаться с соседями во время ремонта?

Помните, ремонт все равно закончится, а соседи останутся. «Если возникли внезапные обстоятельства, обсудите их с тем соседом, от которого поступила жалоба, и договоритесь о решениях. Как правило, всегда есть возможность оговорить допустимый временной промежуток для громких работ или на какое-то время заменить громкие работы на тихие».

Если у вас предстоит ремонт в доме, где большинство соседей уже живут, желательно об этом их предупредить

Давайте признаемся честно – всех нас бесит, когда у соседей в квартире начинается ремонт и на протяжении недель или месяцев стены то рычат под буром перфоратора, то подвывают от сверла дрели, то шоркают под шпателем. Но однажды ремонт приходит и в наш дом, и тогда в шкуре «того самого негодяя из квартиры слева» можем оказаться мы сами. Впрочем, пожара соседской ненависти можно избежать, если сделать несколько простых, но очень полезных шагов.

Предупредить и поболтать

Если у вас предстоит ремонт в доме, где большинство соседей уже живут, желательно об этом их предупредить, рекомендует психолог, специалист по стресс-менеджменту Ксения Левина. Форму сообщения выберите как личную, так и общее объявление. Личное общение подойдет с теми соседями, которые живут в непосредственной близости от вас на одном этаже, а также сверху и снизу. Так вы сможете узнать об особенностях людей, связанных со здоровьем, режимом отдыха их самих или их детей, и учесть эту информацию при проведении шумных работ. Не лишним будут маленькие презенты как символ вашей заботы о соседях, например, десерт и беруши, замечает собеседница агентства.



Бывает, что соседи тоже идут навстречу, говорят: «На выходные мы уезжаем к бабушке, можете шуметь все эти дни», вспоминает случай из практики директор по производству сервиса капитального ремонта «Сделано» Антон Косоногов. Человечное внимательное отношение плюс постоянный открытый диалог – это залог успеха, подчеркивает эксперт.«В общем объявлении стоит обозначить сроки проведения ремонта, подчеркнуть, что вы будете соблюдать закон о тишине. Неплохо оставить и свои контакты: дав возможность с вами связаться, вы минимизируете жалобы в полицию» – говорит Левина.

Психолог, специалист по стресс-менеджменту -Ксения Левина

С этим соглашаются в школе ремонта «Леруа Мерлен» и обращают внимание, что если подойти к предварительному оповещению соседей нестандартно, то можно даже завоевать их симпатию.

Так, в 2016 году «Леруа Мерлен» проводила кампанию, в рамках которой вместе с покупателями искала способы сохранения мира с соседями во время ремонта. Решение оказалось довольно простым – таблички, которые вешаются на дверные ручки с предупреждением о ремонтных работах. Они были названы «этикетками ремонта».

Чтобы их не воспринимали как формальную отписку, в соцсетях был запущен конкурс на лучшие послания соседям. Было получено множество текстов, самые забавные и позитивные разместились на табличках. Их можно взять в любом из магазинов компании совершенно бесплатно.

«Такая табличка, в отличие от записки на общей доске объявлений, точно не останется незамеченной. А разные послания подчеркнут индивидуальный подход к каждому соседу, живущему в зоне слышимости ремонтных работ», – отмечают в школе ремонта «Леруа Мерлен».

Подготовка и уборка подъезда

Терпение соседей связано не только с тем, как долго они слышат перфоратор или дрель, но и с тем, в каком состоянии находится их подъезд, квартира или вещи, стоящие на площадке, подчеркивают в «Леруа Мерлен».

Это подтверждает и эксперт сервиса «Сделано». Он рекомендует перед началом ремонта, особенно если речь идет о небольшой квартире, заранее продумать места временного складирования стройматериалов в подъезде (на площадке) и согласовать это с соседями. В 99% случаев они соглашаются. «Если в местах общего пользования стоят коляски или еще что-то ценное, заранее обговорите их перемещение или накройте пленкой», – добавляет Косоногов. Нужно также понять состояние лифта и обшить его, если он новый, и его жалко, ведь вам же потом им пользоваться.

Неплохо позаботиться также о соседских входных дверях. Если они располагаются очень близко друг к другу, надо предложить соседям: «Не против ли вы, если мы закроем вашу дверь пленкой?» Если дверь не очень качественная, то в зазоры и щели реально может попадать пыль. «У одной нашей клиентки была соседка, которая считала, что пыль через замочную скважину попадает в ее квартиру. Этой конкретной соседке мы два раза мыли квартиру (хотя пыли там не было), и накрывали дверь пленкой. И ее беспокойство снималось», ­– вспоминает случай из практики Косоногов.

Кстати, если в подъезде есть консьерж, его тоже нужно предупредить о ремонте, чтобы он пропускал мастеров и различные службы доставки без лишних допросов.

Предел терпения

Впрочем, если вы добились понимания от соседей, стоит учесть, что предел терпения есть даже у самых покладистых из них. «Если дом новый, там перманентное состояние ремонта лет на пять. Поэтому в новостройках у людей запас терпения очень высокий. А вот в сталинках или старых домах, где быт уже сложился, там, конечно, предел терпения не такой высокий. В таких домах все глаза и уши будут направлены на вас», – предупреждает Косоногов.

В свою очередь в школе ремонта «Леруа Мерлен» напоминают, что продолжительность ремонта регулируется нормативной базой. Без дополнительного согласования в многоквартирном доме в Москве, например, она составляет 3 месяца, в отдельных регионах – до 5 месяцев.

Жалобный террор

Бывают ситуации, когда все предварительные меры по оповещению и налаживанию контакта с соседями предприняты, но кто-то из них все равно крайне нервно воспринимает любой шум и постоянно ругается, а иногда даже вызывает участкового.

Конфликтовать с таким соседом сразу не нужно, для начала попробуйте пообщаться с ним лично, найти общий язык.

«Возможно, у него определенные жизненные обстоятельства и подобный «жалобный террор» есть способ привлечь внимание и заявить о своих потребностях», – указывает Левина.

Помните, ремонт все равно закончится, а соседи останутся. «Если возникли внезапные обстоятельства, обсудите их с тем соседом, от которого поступила жалоба, и договоритесь о решениях. Как правило, всегда есть возможность оговорить допустимый временной промежуток для громких работ или на какое-то время заменить громкие работы на тихие», – добавляют в школе ремонта «Леруа Мерлен». Обсудите с прорабом, можно ли использовать инструменты, которые производят меньше шума. Если вы делаете ремонт самостоятельно, при покупке инструментов отдавайте предпочтение моделям, работающим более тихо.

Однако, случается, что мы имеем дело с клиническими жалобщиками. «У вечных ворчунов иначе работает восприятие и память, положительные моменты в ней просто не фиксируются, такие люди всегда будут видеть изъяны, даже если по факту их нет», – поясняет Левина.

В этом случае психолог советует «отращивать мышцу принятия». Соблюдая правила по шуму, сохраняйте свое спокойствие и эмоциональную нейтральность. При общении с такими людьми задавайте себе вопрос, что вам важно: быть правым или быть спокойным?

Источник: realty.ria.ru