Рации военного и полицейского диапазона покупает власть Бердска

Радиостанции нужны чиновникам в чрезвычайных ситуациях при отсутствии сотовой связи. Если понадобится для более эффективной работы, их раздадут сотрудникам муниципальных служб. Рации и позывной придется регистрировать.

Муниципалитету понадобилась связь посредством раций

Бердская мэрия собирается покупать систему радиосвязи. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», радиостанции входят в перечень товаров и услуг, необходимых для нужд администрации, муниципальных учреждений и предприятий, который утвердил сегодня, 29 января, глава города Евгений Шестернин.

Согласно постановлению мэра, система радиосвязи должна состоять из УКВ- и КВ-радиостанций с антенно-фидерными устройствами, устройствами грозозащиты и источниками электропитания. Диапазон радиостанций — 136-174 МГц и 3-30 МГц. О том, сколько штук и по какой цене закажет мэрия раций, в постановлении не указано.

Радиостанции необходимы власти на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— По нормативу в администрации положено иметь возможности для ведения переговоров в отсутствии сотовой связи. Когда возникает чрезвычайная ситуация. Должны быть радиостанции, противогазы и другие вещи. Где их держать мы найдем, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров, отметив, что при необходимости чиновники и сейчас пользуются рациями.

По его словам, рации сейчас используют сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы и управление ГО и ЧС. Вице-мэр заявил, что пока у дорожников или сотрудников кладбища раций нет, но они могут появиться, «если понадобиться для более эффективной работы»:

— Как связываться, если другой связи нет, например, с главой?

Кто пользуется рациями

В зарубежных источниках диапазон 136-174 МГц обозначается как VHF. Название образовано от заглавных букв Very High Frequency. У радиолюбителей и некоторых профессионалов, как пишет rc-like.ru, культивируется название диапазона как «Двойка» (длина волны, середины диапазона 150 МГц, составляет 2 метра).

136-174 МГц — это самый распространенный УКВ диапазон наземной подвижной радиосвязи. Рации этого УКВ диапазона 136-174 МГц используются подразделениями МВД, МЧС, охранными предприятиями, службами железнодорожного транспорта, скорой помощью, предприятиями муниципального сектора и другими организациями, нуждающимися в оперативной и качественной радиосвязи.

Деление частот внутри диапазона:

137-143,6 МГц — воздушная подвижная радиосвязь;

144-146 МГц — радиолюбительский диапазон;

146-149,9 МГц — подвижная наземная служба;

149,9-150,05 МГц — радионавигационная спутниковая связь;

150,05-156,4875 МГц — подвижная и фиксированная наземная связь;

156,4875-156,8375 МГц — морская подвижная служба (рация морского диапазона поставляется с предустановленными каналами);

156,8375-174 МГц — подвижная и фиксированная наземная связь.

В соответствии с основным законом «О связи» от 7 июля 2003 №126-ФЗ, для организации радиосвязи в диапазоне 136-174 МГц, необходимо получение разрешения в ФГУП «Главный радиочастотный центр». Рацию следует регистрировать. Для вещания в лицензионных частотах потребуется сдать экзамен с присвоением категории и получить собственный позывной, а после — поставить на учет рацию в управлении Роскомнадзора. С недавних пор подать заявление на регистрацию можно на портале госуслуг.

Высокая помехозащищенность и хорошее прохождение сигнала обеспечило диапазон 136-174 МГц наибольшей популярностью среди пользователей и производителей оборудования. Стоимость радиостанций этого диапазона варьируется от 5 тыс. до 107 тыс. рублей.

Рация коротковолнового диапазон 1-30 МГц применяется преимущественно военными, МЧС, на флоте, лесными и природоохранными организациями для профессиональной связи на большие расстояния — от 150 до 8000 км. Основные недостатки КВ диапазона это низкая помехозащищенность и необходимость использования габаритных антенн длиной до нескольких десятков метров. Плюсы – абсолютная автономность, большая дальность связи и низкая стоимость по сравнению со спутниковой связью. Регистрация на работу рации в этом диапазоне не требуется.

Покупку системы радиосвязи по распоряжению главы Бердска отдел контрактной службы, учета и отчетности администрации Бердска должен в течение 7 рабочих дней разместить в единой информационной системе в сфере закупок. Наряду с другими «товарами» — автомобилями, мебелью, телефонами, автобусом и бензином.