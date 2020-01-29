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Скелетированный труп нашли на месте поиска пропавшего без вести 16-летнего Влада Бахова под Смоленском

22:04 29.01.2020 Фото: СКР
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Родственники опознали найденную обувь как принадлежавшую пропавшему подростку. В целях идентификации личности погибшего СК назначил необходимые судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы.

Скелетированный труп нашли на месте поиска пропавшего без вести 16 летнего Влада Бахова под Смоленском
СКР расследует происшествия с детьми

В Демидовском районе Смоленской области нашли тело, которое может принадлежать пропавшему подростку Владиславу Бахову. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко в среду. Расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 16-летнего Влада Бахова в Смоленской области.

-В ходе дополнительных поисковых мероприятий, проведенных Главным управлением криминалистики СК России с сотрудниками органов внутренних дел, представителями регионального МЧС России и волонтерами, 29 января в полутора километрах от места безвестного исчезновения несовершеннолетнего в болотистой местности Демидовского района Смоленской области обнаружены скелетированные останки лица мужского пола и обувь. Родственники опознали найденную обувь как принадлежавшую пропавшему подростку. В целях идентификации личности неустановленного мужчины назначены необходимые судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы, — рассказала Петренко.

В рамках дальнейшего расследования уголовного дела будут устанавливаться причины смерти и обстоятельства, предшествовавшие гибели человека.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Влад Бахов бесследно исчез 6 апреля 2019 года. Подросток отмечал день рождения друга в компании приятелей в лесополосе, расположенной на окраине Демидова. Друзья утверждают, что вечером они потеряли юношу из вида, не смогли найти его самостоятельно и обратились в правоохранительные органы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Владислава искали не только следователи, полицейские и сотрудники МЧС, но и волонтеры вместе с местными жителями. Все их усилия ни к чему не привели.

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