Как разводятся супруги в разных странах мира?

Расставание у всех проходит по-разному: кто-то горюет, а вот некоторые японцы, наоборот, устраивают праздник. Разводы супругов известны нам еще по Древней Элладе — 2,5 тысячи лет назад во времена Гомера он мог быть потребован как мужем, так и женой.

В Германии распадается примерно каждая третья семья, это около 150 тысяч разводов в год

По статистике, январь — самый опасный для семейных отношений месяц. Как расстаются супруги в разных странах и с чем остаются «бывшие».

…бразильски

В Бразилии при рассмотрении дел о разводе суды в первую очередь отталкиваются от необходимости сохранения несовершеннолетним детям того уровня жизни, который они имели до расторжения брака. Ответственность за это лежит на обоих родителях до того момента, когда ребенок сможет подготовленным выйти во взрослую жизнь и вступить на рынок труда. Это не обязательно совпадает с совершеннолетием. Если ребенок поступил в университет, родители выплачивают алименты до получения им диплома о высшем образовании.

Расставание у всех проходит по-разному: кто-то горюет, а вот некоторые японцы, наоборот, устраивают праздник

При этом бразильский гражданский кодекс не фиксирует конкретную долю дохода, которую родители обязаны перечислять на содержание своих чад. «Судья определяет размер алиментов, отталкиваясь от того, что мы называем возможности и потребности. Суд рассматривает уровень доходов будущего плательщика алиментов и потребности получателя алиментов. Задача сохранить те же социальные и финансовые условия для детей, которые были у них до развода», — объяснила специалист по гражданскому праву и практикующий адвокат Патрисия Масиел. Получателем алиментов в Бразилии могут выступать не только дети, но и неработающие жены и даже мужья.

«Недавно я участвовала в процессе, где супруга не работала, будучи замужем. Муж хорошо зарабатывал, что позволяло семье поддерживать высокий уровень жизни. Суд обязал его выплачивать содержание жене до того момента, когда она сможет выйти на рынок труда, а также алименты двум детям, потому что счел его уровень доходов достаточным для этого, — пояснила адвокат. — Однако уже через год он обратился в суд с просьбой пересмотреть размер алиментов. Почему? Она начала работать. Он попросил у судьи снять с него обременение на выплату алиментов бывшей супруге, а также снизить выплаты детям».

При разделе имущества в рамках бракоразводного процесса суды отталкиваются в первую очередь от режима брака, коих в Бразилии пять. Четыре из них оформляются в виде добрачного договора. Самый простой, не требующий дополнительных соглашений, предусматривает равный раздел только совместно нажитого имущества.

…гречески

«Агапи му» — так по-гречески звучит обращение «любовь моя». Звучит до поры до времени, пока не возникает болезненная, но весьма жизненная ситуация, связанная с необходимостью прекращения брака.

Кстати, разводы супругов известны нам еще по Древней Элладе — 2,5 тысячи лет назад во времена Гомера он мог быть потребован как мужем, так и женой. В современной Греции большинство разводов не по обоюдному согласию неизбежно производится через судебный спор. Закон ограничивает причины, по которым происходит расторжение брака: двоеженство, прелюбодеяние, раздельное проживание, угроза жизни или семейное насилие. А решение о разводе супругов, опеке над детьми и необходимым к выплате алиментам на основании соответствующего иска принимает районный суд первой инстанции по месту жительства ответчика или же по последнему месту совместного проживания семьи в период возникновения супружеских разногласий.

Любопытно, что в соответствии с греческим законодательством граждане третьих стран, получившие вид на жительство в качестве членов семьи гражданина Греции, имеют полное право оставаться в Элладе и после разрыва отношений со своим супругом. Достаточно, чтобы брак продлился не менее трех лет.

…немецки

В Германии распадается примерно каждая третья семья, это около 150 тысяч разводов в год. При этом средняя продолжительность брака не такая уж маленькая — 15 лет. Расторгнуть его может только суд, даже если супруги не собираются делить детей, кошек и прабабушкин фарфор.

В Германии, как и в России, существует такое понятие, как алименты, или пособие на содержание. Их получает тот из супругов, с кем остается ребенок, — как правило, это мать. К определению суммы выплат немцы подходят с присущей им педантичностью: она рассчитывается до цента по так называемой «Дюссельдорфской таблице» — в зависимости от чистого дохода родителя и возраста несовершеннолетнего. Эта схема, составленная еще в начале 1960-х годов, до сих пор служит ориентиром судьям, хотя и не имеет силы закона. Последний раз коррективы в «прейскурант» вносились в прошлом году, тогда размеры выплат немного снизились.

Алименты в ФРГ существуют в отношении не только детей, но и бывшей супруги, если на момент развода она финансово несостоятельна. Кроме того, мужчина обязан компенсировать пенсионные накопления матери своих детей, если она длительное время посвящала себя уходу за ними и поэтому не работала.

Наконец, при разводе справедливо распределяется между супругами «прирост имущества», нажитого за все время семейной жизни (в расчет берутся активы, недвижимость, крупные приобретения). Примечательно, что они делят поровну не только общую прибыль, но и общие долги.

…японски

Все больше японцев предпочитают вести одинокий образ жизни. Некоторые не торопятся заводить семью, другие, наоборот, выходят из брачных отношений уже после долгой совместной жизни.

По статистике, в настоящее время на японском архипелаге каждая третья пара распадается. Обычно развод ложится тяжелым финансовым бременем на мужчину. Процесс расторжения брака заканчивается разделом совместно нажитого имущества и назначением алиментов, которые устанавливаются в зависимости от доходов главы семьи и количества детей. Так, японец с зарплатой около 3800 долларов в месяц будет вынужден перечислять бывшей жене каждые тридцать дней на одного ребенка по 460 долларов, на двоих и троих детей — по 640 долларов и 910 долларов соответственно.

В ситуации, когда мужчина хочет развестись, а женщина — нет, бракоразводный процесс способен затянуться на годы. При этом мужчину обяжут по итогам выплатить своей суженой внушительную сумму, даже если муж и жена жили отдельно, не общались, а последняя была домохозяйкой. В случае если пара не в состоянии договориться о сумме выплаты, ее установят в судебном порядке.

Некоторые японцы устраивают торжества по случаю расставания: муж и жена разбивают обручальные кольца специальным молотком, а затем опускают их в глотку глиняной лягушки, которая символизирует возвращение к прежней жизни.

Кстати

Ничего личного

Казалось бы: какие могут быть отношения у Анджелины Джоли и Брэда Питта после их громкого развода?! «Разборки» с родными и приемными детьми? Новые публичные, под камеры, оглашения списков взаимных болей, бед и обид? Ан нет. На бизнес «личное» не распространяется. У них общий французский виноградник в маленьком городе Коррал. Винодельня была приобретена актерами еще в 2011 году и юридически до сих пор принадлежит им в равных долях. В этом году, по сообщениям СМИ, Джоли и Питт выпустят новое именное шампанское.

Источник: РГ