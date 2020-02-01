Против коронавируса: Мыть гаджеты и не ездить в Китай советует глава Роспотребнадзора

Кроме того, Анна Попова призвала ограничить участие в массовых мероприятиях и не трогать лицо руками. Она подчеркнула, что при первых симптомах необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, рассказала о профилактике коронавируса

Глава Роспотребнадзор Анна Попова рекомендовала отказаться от участия в массовых мероприятиях, чаще мыть руки и держать «в чистоте гаджеты», что поможет при профилактике новой коронавирусной инфекции.

«Чтобы защитить себя каждому из нас нужно соблюдать несложные меры. Первое сегодня — не нужно ездить в Китай. Ограничьте свое участие в массовых мероприятиях, потому что наступает грипп… Главное правило: мойте, пожалуйста, руки, держите в чистоте свои гаджеты, не прикасайтесь руками к своему лицу», — сказала Попова журналистам.

Она подчеркнула, что при первых симптомах необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

«Также надо позаботиться о своих детях и пожилых людях. Особенно о пожилых, потому что для них вирус крайне опасен», — добавила Попова.

Она также отметила, что сейчас в России наступает «гриппозный сезон» и меры профилактики для заболеваний схожи, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в России зарегистрировано два случая заражения коронавирусом — в Забайкалье и Тюменской области. Заболевшие — граждане Китая.