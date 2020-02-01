Погиб 29-летний сварщик под обломками рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Питере

Причиной трагедии эксперты называют отсутствие квалификации у рабочего и плана демонтажа СКК «Петербургский». Против сноса исторического здания общественники собирались митинговать 2 февраля. Сейчас туда приносят свечи.

Сварщик не успел добежать до люльки и погиб под бетонными плитами

29-летний Матвей Кучеров, погибший под обломками рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» 31 января, отправился на работы по демонтажу СКК после приглашения друзей. Об этом сообщила РЕН-ТВ его сестра Анна.

«Позвали его (на работу) друзья», — сказала она.

По словам главы ГУ МЧС по Петербургу Алексея Аникина, при разборе завалов на месте обрушения части СКК сотрудники экстренных служб обнаружили тело рабочего. В момент, когда произошло обрушение конструкций, у него порвался страховочный трос. Он не успел запрыгнуть в «люльку» и оказался под бетонными плитами, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Обстоятельства и причины происшествия устанавливают следователи. СК проводит доследственную проверку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь обрушения составила более 25 тысяч квадратных метров. В результате инцидента повреждены более 80% процентов стен и опор.

Как сообщает «Фонтанка», момент работы вне люльки рабочие обговорили отдельно. Издание приводит фразы, которые прозвучали незадолго до трагедии. В расшифровке говорится, что рабочий с товарищем обсуждают идею покинуть люльку, чтобы резать ванты. Напарник говорит, что Кучерову стоит «резать внизу», пока люлька остается наверху.

«Прям по кольцу шел, а люлька будет над перилами летать. Вылазь», — приводится цитата.

В какой-то момент Кучеров отстегнулся от напарника — до этого они действовали в сцепке. Однако около 3 часов дня конструкция не выдержала нагрузки и обрушилась. Погибший Матвей Кучеров оказался ногами на крыше, а не в безопасной люльке, после «рационализаторской» рекомендации с земли. Начальников, видимо, не устраивала скорость демонтажа.

Подготовка к разборке комплекса «Петербургский» была далека от идеала, свидетельствуют переговоры рабочих. Подрядчики не имели точных расчетов и плана, способы отсоединения кровли от основной части здания менялись на ходу. Не последнюю роль сыграла спешка. Идея демонтажа сводилась к тому, чтобы отсоединить металлические ванты, на которых держалась крыша, от внешнего бетонного кольца СКК. Этих вант 112, на работу подрядили три пары высотников.

Первую пару составили 29-летний Матвей Кучеров и его 26-летний друг детства Александр Бардынин. Оба родом из карельского села Деревянное. Кучеров – профессиональный сварщик. Бардынин – мастер по поиску подработки, навыками работы на высоте и со сваркой не обладает. Люльку с ними поднимал телескопический кран – грузовой автомобиль с длинной стрелой. Машинист крана работал вслепую. Он не видел люльку, поднятую на крышу. Его ориентировали высотники по рации.

На каске Кучерова «Фонтанка» установила камеру. Она снимала и записывала переговоры высотников с землей. Уже при подъеме люльки стало понятно, кто в паре профи-исполнитель, а кто – «менеджер». Кучеров в основном молчал. Бардынин пытался заглушить стресс болтовней, перескакивая с темы на тему.

«Как тут высоко! Я пол-Питера вижу! – восхищался он и тут же спрашивал напарника: Это стоит восьми рублей в день? По-моему, мало». Очевидно, Бардынин имел в виду, что им пообещали восемь тысяч рублей за день. Основные команды при погрузке-разгрузке – «вира» (поднимать) и «майна» (опускать). Их знал только Кучеров. Ему приходилось общаться со штабом на земле и крановщиком и орудовать газосварочным резаком.

Краны на площадку у СКК начали заезжать с утра; поначалу была версия, что первым делом демонтируют статуи на входе, а увезти на хранение их, вроде бы, собирались футбольные коллеги по стадиону на Крестовском — ООО «Зенит-арена». Потом со статуями не сложилось, однако концессионер – «СКА Арена» – клятвенно обещал обеспечить их сохранность и, возможно, даже использовать при оформлении будущего комплекса. Забегая вперед, скажем: это едва ли не единственное, что в итоге действительно уцелело при незапланированном обрушении СКК.

Первый кран со стороны музея «Россия — моя история» собирались вытянуть уже к 11, однако вновь возникли какие-то заминки. Заминки проходили под стандартное со стороны начальства «вы будет уже работать, …?!» и тоскливое его же: «Слушай, поехали-покатаемся, ну что они стоят, меня аж бесит». В итоге люльку с двумя рабочими и газовым баллоном для резака прицепили к крану примерно в половину первого.

160-метровая мембрана кровли крепится 112 вантами к железобетонному кольцу на вертикальных опорах – как полотно крепится к каркасу раскладушки. Предполагалось, что рабочие будут «перекусывать» одну ванту за другой, пока крыша не начнет проваливаться внутрь.

Над зданием СКК кружили коптеры — один из них в итоге и снял тяжелое видео с моментом обрушения и не успевающим в люльку рабочим.

Представитель концессионера предположил, что кровля может упасть к утру. Но тут уже вытягивался третий кран – как и предыдущие, он отправлял наверх двух человек. С этого момента допускали вариант, что рабочие сегодня будут ночевать дома. За несколько минут до обрушения кто-то пошутил, что стоит отогнать припаркованные на территории машины подальше. До машин не достало.

Стены упали без пяти три. К тому времени отпилили 15 вант. В первую секунду показалось, что наружу вываливается один сегмент со стороны пр. Юрия Гагарина — две вертикальные опоры и часть бетонного кольца. Однако сразу повалилось и все остальное.

В облаке пыли не было видно ничего, ни одного крана. Внизу люди с рациями экстренно вызывали на связь верхолазов. В какой-то момент сообщили, что, вроде, все на связи. Краны действительно остались стоять, однако по лицам окружающих было видно, что кого-то не досчитались.

Корреспондент позвонил Андрею Шашкину: именно его «Геореконструкция» выдавала экспертизу об аварийном состоянии крыши-мембраны. По видео в Интернете он не стал делать выводов о причинах обрушения. «Я бы не взялся за проект разборки, – сказал он. – Я знаю, как строить и как обеспечивать безопасность при эксплуатации. То, что произошло — если бы не было жертв — можно было бы назвать способом решить проблемы за несколько секунд. Но сейчас, конечно, никого поздравить нельзя… Кольцо же не имеет бесконечной жесткости. Если взять и потянуть за него в одном месте, а в другом не тянешь… Тут надо разбираться. Крыша была в аварийном состоянии, но это другая аварийность, аварийной была мембрана, а тут же рухнуло все».

«Причиной происшествия возможно является привлечение неквалифицированных работников, без разработки серьезного плана, который необходим столь уникальному сооружению», – говорит эксперт в области промышленной безопасности, президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Петербургу «незамедлительно» возбудить уголовное дело в связи с гибелью рабочего при обрушении крыши СКК.

До трагедии представители концессионера рассказывали, что после падения крыши на разбор остальной конструкции и вывоз строительного мусора уйдет 45 дней. Вероятно, теперь меньше. 31 января был последним днем, в который Смольный отказывался рассматривать заявление на включение СКК в список объектов культурного наследия. Вряд ли кто-то теперь будет подавать это заявление. Противники сноса здания еще до разрушения сообщали, что намерены 2 февраля собраться для его защиты. Мероприятие не отменяют — теперь его называют встречей «в память об СКК». К забору со стороны пр. Юрия Гагарина сегодня проносят свечи.

Видео «Фонтанка.ру»