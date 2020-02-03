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После ремонта откроют 10 февраля детскую поликлинику №1 в Бердске

15:51 03.02.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Информацию о введении здания в эксплуатацию главврач Алла Дробинская уже направила в министерство здравоохранения.

После ремонта откроют 10 февраля детскую поликлинику №1 в Бердске
Ремонт в детской поликлинике №1 начался осенью прошлого года

После ремонта откроется детская поликлиника №1 в Бердске.

— Закончен ремонт здания детского поликлинического отделения №1 по ул. К. Маркса, 28. Направили в министерство здравоохранения информацию о введении в эксплуатацию объекта 10 февраля, — сообщила на совещании чиновников 3 февраля главврач бердской горбольницы Алла Дробинская.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ремонт в детской поликлинике №1 начался осенью 2019 года. В ноябре прошлого года открылась после ремонта детская поликлиника №2 в Микрорайоне.

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