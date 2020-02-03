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Отравились угарным газом 8 человек в Краснодарском крае

18:00 03.02.2020 Фото: Gazetaingush.ru
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Среди отравившихся 4 ребенка, их срочно госпитализировали.

Отравились угарным газом 8 человек в Краснодарском крае
Сейчас жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю обеспокоено участившимися случаями отравления граждан угарным газом. Так, только в ночь со 2 на 3 февраля в Краснодарском крае было зафиксировано два случая отравления угарным газом – оба произошли в частных домах Красноармейского района. Отравления получили 8 человек, из них 4 ребёнка – все они доставлены в центральную районную больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Специалисты МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании магистрального газа.

• Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

• Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

• При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

• При запахе газа незамедлительно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04), работающую круглосуточно.

Источник: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

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