Пациент в тюремных татуировках угрожал гранатой врачу в больнице Подмосковья

Допроса на видео записали полицейские. Протрезвев, 43-летний мужчина сообщил, что не помнит угроз — хотел выйти из стационара, чтобы купить в магазине воды. Ему могут вменить ложное сообщение об акте терроризма.

Страйкбольную гранату рецидивист, по его словам, купил в киоске

Рецидивист из подмосковной Балашихи имеет все шансы еще раз отправиться в колонию за угрозы врачу больницы в Королеве. Пьяный пациент требовал отпустить его в магазин, а в ответ на возражения вытащил гранату, сообщили в региональном управлении МВД.

Спустя несколько минут к «Костинскому» филиалу городской больницы были стянуты правоохранители. Впрочем, ситуацию удалось быстро урегулировать: 43-летнего мужчину быстро разоружили и доставили в отделение. Протрезвев, он объяснил, что купил страйкбольную гранату в ларьке, но не помнит, чтобы угрожал кому-либо. Зато припомнил, как хотел выйти за пределы стационара, чтобы купить воды, но был остановлен персоналом.

Ранее неоднократно судимому подозреваемому теперь грозит вплоть до 10 лет в колонии за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Его оставили лечиться в больнице, взяв обязательство о явке.