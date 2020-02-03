Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга

Это меньше, чем стипендия ее дочери, которая учится в Нью-Йорке. Ханга призналась, что не может позволить себе покупать дорогие вещи.

Елена Ханга — 57-летняя пенсионерка

Телеведущая Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.

«Я пенсионерка. Пенсия моя известна: сколько у всех — 23 тысячи рублей», — рассказала 57-летняя журналистка в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ. Ханга также призналась, что не может позволить себе покупать дорогие вещи.

По словам телеведущей, у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери Анны-Елизаветы, которая учится в США и получает стипендию.

Елена Ханга в разные годы работала на телеканалах НТВ, RT, радиостанции «Комсомольская правда». Она вела популярные передачи «Про это», «Русские в форте Боярд», «Принцип домино».

Елена Ханга родилась в Москве 1 мая 1961 года в интеллигентной семье. Ее отец Абдула Кассим Ханга был премьер-министром Занзибара, а мать Лия Оливеровна Голден родилась в Ташкенте от союза афроамериканца и польской еврейки. Елена закончила факультет журналистики МГУ, а также училась в Гарвардском и Нью-йоркском университетах.