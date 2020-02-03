03.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга

20:31 03.02.2020 Фото: Стоп-кадр с видео НТВ
1 0

Это меньше, чем стипендия ее дочери, которая учится в Нью-Йорке. Ханга призналась, что не может позволить себе покупать дорогие вещи.

Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990 х Елена Ханга
Елена Ханга — 57-летняя пенсионерка

Телеведущая Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.

«Я пенсионерка. Пенсия моя известна: сколько у всех — 23 тысячи рублей», — рассказала 57-летняя журналистка в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ. Ханга также призналась, что не может позволить себе покупать дорогие вещи.
По словам телеведущей, у нее меньше карманных денег, чем у ее дочери Анны-Елизаветы, которая учится в США и получает стипендию.

Елена Ханга в разные годы работала на телеканалах НТВ, RT, радиостанции «Комсомольская правда». Она вела популярные передачи «Про это», «Русские в форте Боярд», «Принцип домино».

Елена Ханга родилась в Москве 1 мая 1961 года в интеллигентной семье. Ее отец Абдула Кассим Ханга был премьер-министром Занзибара, а мать Лия Оливеровна Голден родилась в Ташкенте от союза афроамериканца и польской еврейки. Елена закончила факультет журналистики МГУ, а также училась в Гарвардском и Нью-йоркском университетах.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На пенсию не прожить?

Аноним, 03 февраля 2020 20:44
Такова реальность нашей страны

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Победу в "историческом споре" с Россией празднует Польша
21:00 03-02-2020
Победу в
Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
20:45 03-02-2020
Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга 1
20:31 03-02-2020
Пенсию в 23 тыс. рублей получает звезда журналистики 1990-х Елена Ханга
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
20:26 03-02-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
В мошенничестве с фальшивыми прививками на 500 тыс. рублей заподозрили поликлинику в Москве
20:15 03-02-2020
В мошенничестве с фальшивыми прививками на 500 тыс. рублей заподозрили поликлинику в Москве
БердскОб искусственной почке и поездке в Крым мечтает инвалид из Бердска
20:08 03-02-2020
Об искусственной почке и поездке в Крым мечтает инвалид из Бердска
Пациент в тюремных татуировках угрожал гранатой врачу в больнице Подмосковья
20:00 03-02-2020
Пациент в тюремных татуировках угрожал гранатой врачу в больнице Подмосковья
Загадочная смерть: 14-летняя школьница и студент скончались от отравления неизвестным веществом в Башкирии
19:45 03-02-2020
Загадочная смерть: 14-летняя школьница и студент скончались от отравления неизвестным веществом в Башкирии
Отменить из-за коронавируса инвестиционный форум в Сочи попросили премьера Мишкустина
19:30 03-02-2020
Отменить из-за коронавируса инвестиционный форум в Сочи попросили премьера Мишкустина
Проверить все объекты СО РАН после трагедии на вечеринке с погибшей девушкой потребовал мэр Новосибирска 1
19:15 03-02-2020
Проверить все объекты СО РАН после трагедии на вечеринке с погибшей девушкой потребовал мэр Новосибирска