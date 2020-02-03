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Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды

20:45 03.02.2020 Фото: Минобороны
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Четверых фигурантов вызвали для следственных действий. Их имена назвала совместная следственная группа в июне 2019 года как причастных к катастрофе MH17.

Обвинения трем россиянам и украинцу в связи с крушением малайзийского Boeing предъявили Нидерланды
На месте крушения самолета

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине. Они вызваны для следственных действий. Об этом ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

«Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — сказала защитник.

Совместная следственная группа в июне 2019 года опубликовала новый доклад о катастрофе MH17, в котором называла имена четырех человек, которых считает причастными к крушению лайнера. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств следователи использовали фотографии из соцсетей и сообщения из интернета.

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