Прекратили отправлять поезда в КНДР из России из-за коронавируса

Неиспользованные билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.

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В соответствии с обращением Министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года № F-003/109 о временном прекращении железнодорожного пассажирского движения между Россией и КНДР, с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (РФ) – Туманган (КНДР):

поезд № 652/651 Уссурийск – Туманган (формирования АО «ФПК») отправлением из Уссурийска с 03.02.2020 года, из Тумангана с 04.02.2020 года;

беспересадочный вагон Пхеньян – Москва (формирования железных дорог КНДР) отправлением из Пхеньяна с 03.02.2020 года, из Москвы с 12.02.2020 года;



беспересадочный вагон Пхеньян – Хабаровск (формирования железных дорог КНДР) отправлением из Пхеньяна с 19.02.2020 года, из Хабаровска с 21.02.2020 года;беспересадочные вагоны Москва – Туманган (формирования АО «ФПК») отправлением из Москвы с 05.02.2020 года, из Тумангана с 12.02.2020 года.

Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР временно осуществляться не будет.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.

Источник: РЖД