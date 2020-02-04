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Избил до смерти кулаками 17-летнюю девочку мужчина в Подмосковье

09:00 04.02.2020 Фото: Tambov.mk.ru
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Возбуждено уголовное дело по статье» Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Избил до смерти кулаками 17 летнюю девочку мужчина в Подмосковье
Девочка умерла в больнице

17-летняя девушка скончалась в больнице подмосковного Орехово-Зуево после жестокого избиения.

Как стало известно РЕН ТВ, 18 января девушка была доставлен в больницу с множественными травмами, на следующий день она скончалась.

Причиной смерти стала пневмония, однако выяснилось, что за неделю до госпитализации она была избита.

Правоохранители предполагают, что девушку избил 36-летний житель подмосковной Шатуры. По данным следствия, 11 января мужчина находился в квартире, где проживала погибшая. В какой-то момент между знакомыми возникла ссора, в результате который мужчина накинулся на девочку с кулаками.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье» Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Источник: РЕН ТВ

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От редакции

Посадят?

Аноним, 04 февраля 2020 10:15
"Причиной смерти стала пневмония"

Почему то от нашей медицины другого диагноза и не ожидаешь!

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