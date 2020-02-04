Включить нежилые здания в строительную статистику предложил Хуснуллин

Вице-премьер считает строительство нежилой недвижимости признаком деловой активности

Вице-премьер пояснил, что ввод нежилой недвижимости является показателем экономической активности территории.

Статистика строительной отрасли должна учитывать возведение не только жилья, но и нежилых зданий. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью «Российской газете».

«В чем я еще убежден: в стройке нужно считать не только жилье, но и нежилье тоже. Я уже внес такое предложение в Росстат. Взять хотя бы снова пример Москвы, которую я лучше знаю. В 2019 году там ввели жилья 5 млн кв. м, а в целом недвижимости — более 11,5 млн кв. м», — сказал он.

Зампред правительства пояснил, что ввод нежилой недвижимости является показателем экономической активности территории. «Это, в первую очередь, недвижимость, формирующая рабочие места. А если их не будет, кому нужны эти дома? И вообще в строительстве все очень взаимосвязано — жилье, дороги, коммуникации», — добавил он.

Хуснуллин также напомнил, что по итогам 2019 года в России было сдано 80,3 млн кв. м жилой недвижимости, что является рекордным показателем за последние три года.

Реализация национального проекта «Жилье и комфортная городская среда» рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов — «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

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Источник: ТАСС