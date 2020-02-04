04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Недвижимость / Общество

Включить нежилые здания в строительную статистику предложил Хуснуллин

15:08 04.02.2020 Фото: pixabay.com
0

Вице-премьер пояснил, что ввод нежилой недвижимости является показателем экономической активности территории.

Включить нежилые здания в строительную статистику предложил Хуснуллин
Вице-премьер считает строительство нежилой недвижимости признаком деловой активности

Вице-премьер пояснил, что ввод нежилой недвижимости является показателем экономической активности территории.
Статистика строительной отрасли должна учитывать возведение не только жилья, но и нежилых зданий. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью «Российской газете».

«В чем я еще убежден: в стройке нужно считать не только жилье, но и нежилье тоже. Я уже внес такое предложение в Росстат. Взять хотя бы снова пример Москвы, которую я лучше знаю. В 2019 году там ввели жилья 5 млн кв. м, а в целом недвижимости — более 11,5 млн кв. м», — сказал он.

Зампред правительства пояснил, что ввод нежилой недвижимости является показателем экономической активности территории. «Это, в первую очередь, недвижимость, формирующая рабочие места. А если их не будет, кому нужны эти дома? И вообще в строительстве все очень взаимосвязано — жилье, дороги, коммуникации», — добавил он.

Хуснуллин также напомнил, что по итогам 2019 года в России было сдано 80,3 млн кв. м жилой недвижимости, что является рекордным показателем за последние три года.

Реализация национального проекта «Жилье и комфортная городская среда» рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов — «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Все о национальных проектах — на портале «Будущее России. Национальные проекты»

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужно включить нежилую недвижимость в строительную статистику?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМожет упасть на прохожих? Стоит в наклон много месяцев фонарь с белыми плафонами на «11 квартале» в Бердске
15:15 04-02-2020
Может упасть на прохожих? Стоит в наклон много месяцев фонарь с белыми плафонами на «11 квартале» в Бердске
Эволокумаб и алирокумаб новейшие препараты для снижения холестерина
15:12 04-02-2020
Эволокумаб и алирокумаб новейшие препараты для снижения холестерина
Включить нежилые здания в строительную статистику предложил Хуснуллин
15:08 04-02-2020
Включить нежилые здания в строительную статистику предложил Хуснуллин
Напольные раковины – плюсы и минусы
15:02 04-02-2020
Напольные раковины – плюсы и минусы
12 продуктов - защитников сердца
15:01 04-02-2020
12 продуктов - защитников сердца
Характеристики мармолеума и коврового покрытия
15:01 04-02-2020
Характеристики мармолеума и коврового покрытия
Выкатился на пределы взлётной полосы самолет со 183 пассажирами в Уфе
15:00 04-02-2020
Выкатился на пределы взлётной полосы самолет со 183 пассажирами в Уфе
Где приобрести недвижимость в Севастополе
14:59 04-02-2020
Где приобрести недвижимость в Севастополе
Забеременела от 10-летнего: Торгует снимками УЗИ за подписчиков предприимчивая беременная в 13 лет школьница
14:52 04-02-2020
Забеременела от 10-летнего: Торгует снимками УЗИ за подписчиков предприимчивая беременная в 13 лет школьница
Бердск«Прогулял» инвестиционный круглый стол собственник завода PepsiCo Александр Хамидуллин в Бердске
14:50 04-02-2020
«Прогулял» инвестиционный круглый стол собственник завода PepsiCo Александр Хамидуллин в Бердске
galina_