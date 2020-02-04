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Четырем фигурантам дела о сбитом малазийском Boeing предъявила обвинение прокуратура Нидерландов

09:30 04.02.2020 Фото: © EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Одного из этих обвиняемых будет защищать международная группа адвокатов.

Четырем фигурантам дела о сбитом малазийском Boeing предъявила обвинение прокуратура Нидерландов
Среди обвиняемых — трое россиян — Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

«Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского», — сказала она.

Кутьина добавила, что работа группы адвокатов будет осуществляться в соответствии со всеми нормами международного права. «При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным», — подчеркнула адвокат.

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2019 года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян — Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

Источник: ТАСС

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