04.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

76 сирийских военных в ответ на обстрел своих солдат «нейтрализовала» Турция в Идлибе

10:00 04.02.2020 Фото: Reuters
1 0

Турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар также заявил, что 2 февраля Турция дважды передавала России информацию о передвижении своих военных в Идлибе.

76 сирийских военных в ответ на обстрел своих солдат нейтрализовала Турция в Идлибе
Акар утверждал, что Турция 2 февраля дважды передавала России информацию о передвижении своих военных в Идлибе

Турция в ответ на обстрел своих военных в Идлибе «нейтрализовала» 76 сирийских солдат. С таким утверждением выступил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Удары были нанесены по 54 целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Согласно информации, полученной из различных источников, на данный момент нейтрализовано 76 военнослужащих режима», — приводит его слова телеканал NTV.

Акар утверждал, что Турция 2 февраля дважды передавала России информацию о передвижении своих военных в Идлибе: «Вчера в районе 16:16 и 22:27 наши коллеги передали информацию соответствующему персоналу с российской стороны».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия нанесли в понедельник удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел сирийской армией турецких позиций в окрестностях Саракиба, в результате которого погибли пять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда закончится война в Сирии?

Поросёнок Пётр, 04 февраля 2020 10:21
Никогда не закончится, этот регион воюет без остановки последние пару тысяч лет.
А тем временем......
Четыре сотрудника Центра специального назначения ФСБ России погибли в бою в Сирии в районе Алеппо. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно предварительным данным, их машина подорвалась на снаряде. Затем раненные бойцы оказались в руках боевиков, а спустя время их нашли застреленными.
В управлении ФСБ по Тамбовской области подтвердили смерть одного из бывших сотрудников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сгорели трое детей и женщина в страшном пожаре в Кузбассе
10:30 04-02-2020
Сгорели трое детей и женщина в страшном пожаре в Кузбассе
Пророчество Вольфа Мессинга на 2020 год: России придется несладко 1
10:23 04-02-2020
Пророчество Вольфа Мессинга на 2020 год: России придется несладко
Приостановил импорт фруктов и овощей из Китая "Магнит"
10:15 04-02-2020
Приостановил импорт фруктов и овощей из Китая
Фото: Чистят снег с крыш ваших домов в Бердске?
10:07 04-02-2020
Фото: Чистят снег с крыш ваших домов в Бердске?
76 сирийских военных в ответ на обстрел своих солдат "нейтрализовала" Турция в Идлибе 1
10:00 04-02-2020
76 сирийских военных в ответ на обстрел своих солдат
BATTERFLAY: Ухоженное тело - лучший подарок
09:54 04-02-2020
BATTERFLAY: Ухоженное тело - лучший подарок
Откусил руку женщине лев в Крыму. Владельца сафари-парка "Тайган" арестовали 1
09:45 04-02-2020
Откусил руку женщине лев в Крыму. Владельца сафари-парка
Четырем фигурантам дела о сбитом малазийском Boeing предъявила обвинение прокуратура Нидерландов
09:30 04-02-2020
Четырем фигурантам дела о сбитом малазийском Boeing предъявила обвинение прокуратура Нидерландов
Кодом "666" на автомобиле возмутились священники
09:15 04-02-2020
Кодом
Жестоко зарезал пастушку маньяк в Крыму 2
09:00 04-02-2020
Жестоко зарезал пастушку маньяк в Крыму
galina_15