76 сирийских военных в ответ на обстрел своих солдат «нейтрализовала» Турция в Идлибе

Турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар также заявил, что 2 февраля Турция дважды передавала России информацию о передвижении своих военных в Идлибе.

Акар утверждал, что Турция 2 февраля дважды передавала России информацию о передвижении своих военных в Идлибе

Турция в ответ на обстрел своих военных в Идлибе «нейтрализовала» 76 сирийских солдат. С таким утверждением выступил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Удары были нанесены по 54 целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Согласно информации, полученной из различных источников, на данный момент нейтрализовано 76 военнослужащих режима», — приводит его слова телеканал NTV.

Акар утверждал, что Турция 2 февраля дважды передавала России информацию о передвижении своих военных в Идлибе: «Вчера в районе 16:16 и 22:27 наши коллеги передали информацию соответствующему персоналу с российской стороны».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия нанесли в понедельник удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел сирийской армией турецких позиций в окрестностях Саракиба, в результате которого погибли пять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.

Источник: ТАСС